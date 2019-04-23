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23 Nisan’da mülteci kampındaki çocuklar da güldü

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.04.2019 11:36 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Aydın’da en anlamlı kutlamalardan birini ise Adnan Menderes Proje Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi’nde öğrenim gören öğrenciler yaptı.

23 Nisan’da mülteci kampındaki çocuklar da güldü

Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bayramda Aydın’daki mülteci kampında yaşayan çocuklar da sevindirildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Adnan Menderes Anadolu İHL’de okuyan öğrenciler Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sema Petekkaya öncülüğünde proje hazırladı. Okul idaresinin de katkıları ile öğrenciler büyüklerinden topladıkları paralarla hediyeler alıp Çocuk Bayramı dolayısıyla Aydın’da bulunan geri gönderme merkezindeki çocukları ziyaret etti.

Okul Müdürü Bünyamin Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sema Petekkaya ve Tarih Öğretmeni Sümeyra Keskin ile birlikte Çeştepe yakınlarında bulunan kampa giden öğrenciler dünyanın değişik ülkelerinden zor durumdaki çocukların bayramını kutladılar. Palyaçoların da eşlik ettiği ziyarette kampta kalan çocuklar Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bayramda bir günlüğüne de olsa doyasıya eğlendiler.

Atatürk’ün 99 yıl önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklara armağan ederken tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini kaydeden Okul Müdürü Bünyamin Öztürk, “Dünyanın en masum en temiz varlıkları çocuklardır. Atatürk bu bayramı hiçbir ayrım yapmadan dünyadaki tüm çocuklara armağan etmiş. Bu kapsamda öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler Öğretmenimiz ile bize geldi. İlgili yerlerden izin alarak 23 Nisan kutlamalarının bir ayağını da Geri Gönderme Merkezi’ndeki çocuklarımızla yaptık. Çok anlamlı bir kutlama oldu. Orada yaşamak zorunda kalan çocuklar da aileleri ile birlikte çok sevindiler. Öğrencilerimizi de bu anlamlı davranışlarından dolayı kutluyorum” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Aydın mülteci Suriyeli

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