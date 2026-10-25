iPhone Duo'ya yoğun talep: Apple'ın sevkiyat hedefini yüzde 44 artırdığı iddia edildi

Geçtiğimiz hafta ön siparişe açılan iPhone Duo'ya yönelik yoğun talep, sevkiyat tarihlerinin yalnızca birkaç saat içerisinde ocak ayına kadar uzamasına neden oldu.

IPHONE DUO İÇİN 14 MİLYON ADET SEVKİYAT HEDEFİ

Tedarik zinciri kaynaklarına dayandırılan rapora göre Foxconn ve bileşen üreticilerine, iPhone Duo'nun ilk 12 aylık üretim dönemine ilişkin sevkiyat hedefinin 9,7 milyon adetten 14 milyon adede çıkarıldığını gösteren talimatlar iletildi. Bu değişiklik, Apple'ın sevkiyat hedefinde yüzde 44'lük bir artış anlamına geliyor.

Nikkei Asia, temmuz ayında Apple'ın tedarikçilerinden 2026 yılı içerisinde yaklaşık 10 milyon katlanabilir iPhone üretmelerini istediğini bildirmişti. Eylül ayında ise analist Jeff Pu, menteşe üretimindeki kısıtlamalar nedeniyle bu yıl yalnızca 6 milyon adet üretileceğini söylemişti.

Raporda belirtilen 14 milyon adetlik yeni sevkiyat hedefi için de aynı çekince geçerli: Fiilî üretim, montajdaki ilerlemeye bağlı olacak. Daha önce ortaya çıkan raporlarda montaj, ekran ve menteşelerle ilgili üretim zorlukları yaşandığı belirtilmişti.

Bu nedenle Apple'ın tedarikçilerine verdiği siparişleri artırması, mağazalarda otomatik olarak daha fazla iPhone Duo bulunacağı anlamına gelmiyor. Bununla birlikte, ön sipariş veren birçok müşterinin sevkiyat tarihi daha erkene çekildi.

KATLANABİLİR TELEFON PAZARINDA BÜYÜME BEKLENTİSİ

Raporun kaynağının tahminlerine göre küresel katlanabilir telefon sevkiyatlarındaki büyüme oranı, 2025'teki yüzde 7,4 seviyesinden 2026'da yüzde 25,7'ye, 2027'de ise yüzde 59,1'e yükselecek. Apple'ın pazara girişinin de bu büyümeye katkıda bulunması bekleniyor.

iPhone Duo, 23 Ekim'de satışa çıktı. ABD'deki başlangıç fiyatı 1.999 dolar. Apple, lansman gününde mağazaya ön sipariş vermeden gelen müşteriler için stokların sınırlı olacağı uyarısında bulunmuş ve kişi başına satın alınabilecek cihaz sayısını ikiyle sınırlandırmıştı.

Kaynak: GSMArena