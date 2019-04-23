23 Nisan hava durumu raporu! İşte Meteoroloji'nin İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu
ANKARA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
MARMARA
Parçalı bulutlu zamanla bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, zamanla bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
MANİSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 10°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin doğusunun hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleirnde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
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