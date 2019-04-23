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23 Nisan hava durumu raporu! İşte Meteoroloji'nin İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu verileri

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.04.2019 08:16 | Son Güncelleme

23 Nisan Salı gününe (bugün) ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava durumu raporu paylaşıldı. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 17 derece ve gün boyu parçalı bulutlu; Ankara'da ise, hava sıcaklığı 16 derece ve çok bulutlu. İzmir'de hava sıcaklığı 22 derece olurken, öğleden sonra çok bulutlu bir hava İzmir'de hakim olacak. Hava sıcaklığı ise batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak. Meteoroloji'nin paylaştığı son güncel veriler ve il il hava durumu raporu haberimizde.

23 Nisan hava durumu raporu! İşte Meteoroloji'nin İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

23 Nisan hava durumu raporu! İşte Meteoroloji'nin İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu verileri

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

istanbul hava durumu raporu istanbul

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu

ANKARA HAVA DURUMU RAPORU

ankara hava durumu raporu

ANKARA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU RAPORU

izmir hava durumu raporuü

İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

METEOROLOJİ İL İL HAVA DURUMU RAPORU - 23 NİSAN SALI

MARMARA
Parçalı bulutlu zamanla bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

EGE
Parçalı bulutlu, zamanla bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

MANİSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 10°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin doğusunun hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleirnde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 16°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

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meteoroloji hava durumu istanbul Ankara izmir 23 Nisan

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