23 Nisan hava durumu raporu! İşte Meteoroloji'nin İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu

ANKARA HAVA DURUMU RAPORU

ANKARA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU RAPORU

İZMİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

METEOROLOJİ İL İL HAVA DURUMU RAPORU - 23 NİSAN SALI

MARMARA

Parçalı bulutlu zamanla bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu