Düğünlerin vazgeçilmezi olan gelin arabalarının arka cam yazıları da sosyal medyanın etkisiyle değişime uğradı.

"SOSYAL MEDYADA NE VİRAL OLDUYSA O SÖZLERİ YAZIYORUZ"

Eskiden romantik, duygusal ve evliliğe dair esprili sözlerin yer aldığı gelin arabalarında, günümüzde sosyal medyada viral olan ifadeler tercih ediliyor.

Osmaniye’de 10 yıldır çiçekçilik ve gelin arabası süsleme işiyle uğraşan 27 yaşındaki Hasan Güneş, çiftlerin tercihlerinin sosyal medya akımlarına göre şekillendiğini söyledi.

Güneş, "Eskiden gelin arabalarının arkasına romantik, duygusal yazılar ya da ‘Anamın ilk gelini’ gibi sözler yazardık. Şimdi ise sosyal medyada ne viral olduysa o sözleri yazıyoruz" dedi.

"ESKİDEN 'ANAMIN İLK GELİNİ' GİBİ YAZILARI TERCİH EDERLERDİ"

"Sosyal medyada ne popüler olduysa artık gelin arabasının camında da var" diyen çiçekçi Hasan Güneş, "10 yıldır çiçekçilikle uğraşıyoruz. Bu mesleğin içinden geliyoruz. Eskiden gelin arabası süslemelerinde vatandaşlar daha çok romantik sözler, aşk sözleri veya ‘Anamın ilk gelini’ gibi yazıları tercih ederlerdi. Hatta aracın ön tarafına yapay bebek koymamızı isterlerdi. Ancak son dönemlerde sosyal medyada gündem olan sözleri yazdırmak istiyorlar.

SON ZAMANLARDA SÜSLEMELERDE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Güneş, "Mesela son zamanlarda popüler olan ‘Lü lü lü’ gibi sözler oldukça rağbet görüyor. Son yaptığımız gelin arabası süslemelerinde de çiftlerimiz genellikle sosyal medyada gündem olan, daha komik ve esprili sözleri tercih ediyor. Bu tarz yazılar insanların daha çok dikkatini çekiyor. Sosyal medyada yayımlanan videoların da etkisiyle çiftler arasında bu sözler oldukça popüler hale geldi" dedi.