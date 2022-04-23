23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Samsun, Sinop, Amasya, Çankırı, Kastamonu, Tokat ve Çorum'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un cenazesi nedeniyle kent merkezindeki diğer kutlamalar ise iptal edildi.

- Sinop

Sinop Cumhuriyet Meydanı'daki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Ardından Atatürk Spor Salonu'nda devam eden törende çeşitli gösteriler sunuldu.

Halk oyunları gösterisinin de yapıldığı törende bazı anneler, çocuklarıyla gösteriye eşlik etti.

Tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle son buldu.

- Amasya

Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, vatandaşların ve çocukların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu.

Program, öğrencilerin balon uçurmasıyla tamamlandı.

- Çankırı

Çankırı Anıt Alanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kutlama programı kapsamında Vali Abdullah Ayaz, temsili olarak makamını Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu öğrencilerinden Elif Yağmur Çayırbahçe, Burak Çağlar ve Ömer Tunahan Armağan'a devretti.

Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu bahçesinde devam eden programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Öztürk, ulusal egemenlik ve bağımsızlığın sembolü olan TBMM'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü büyük sevinç ve gururla kutladıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından şiirler okundu, halk oyunu gösterileri sunuldu, yarışmalar düzenlendi.

Programa Vali Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Kastamonu

Kastamonu'daki törende İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu.

Kastamonu Orhan Şaik Gökyay İlkokulu'nda düzenlenen program ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Avni Çakır, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'de açılan Gazi Meclis'in Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tüm imkansızlık ve zorluklara rağmen inanç, azim ve sabırla verdiği bağımsızlık mücadelesini ecdadın iradesine vurulmak istenen prangalara rağmen başarıyla yönetip Milli Mücadele'yi zaferlere taşıdığını ifade etti.

Program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ardından şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

- Tokat

Tokat Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen programda da saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ve şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler, halk oyunları gösterileri sundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çocuklara balon dağıttı.

Programa Vali Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Çorum

Çorum Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen törende ise ilkokul ve ortaokul öğrencileri gösteriler sundu.

Vali Mustafa Çiftçi, yıl içinde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Tören, öğrencilerin kortej geçişiyle son buldu.

Törene İl Garnizon Komutanı Vekili Albay Mehmet Emin Altan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de katıldı.

