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Hayran olduğu sanatçıyı yuhalayan kocasından boşandı! Sosyal medya ikiye bölündü: "Bu gerçek olamaz"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.02.2025 16:02
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Taylor Swift'in sadık bir hayranı, kocasının Super Bowl sırasında hayran olduğu sanatçıyı yuhalamasının ardından boşanmayı düşündüğünü söyledi. Genç kadının TikTok'tan yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderinin kurgu olduğunu iddia etti.

Hayran olduğu sanatçıyı yuhalayan kocasından boşandı! Sosyal medya ikiye bölündü: "Bu gerçek olamaz"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'loulouorange' kullanıcı adıyla paylaşum yapan Louisa Melcher isimli bir kadın, kocası ve arkadaşlarıyla birlikte futbolun en büyük gecelerinden biri olan Super Bowl'a katıldı. Heyecan verici başlayan gece, Louisa'ya göre, kocası Swift hayranı olmasına rağmen kalabalığa katılıp Swift'e soğuk bir karşılama yaptığında hızla kötüye gitti.

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TikTok'ta paylaşılan viral bir klipte, kocasının hayran olduğu Swift'i kalabalığa katılarak yuhalamasından sonra Melcher, "Bu bana o adam hakkında bilmem gereken her şeyi anlatıyor. Kocamdan boşanıyorum çünkü Taylor Swift'i Super Bowl'da yuhaladı" dedi.

EVRAKLARI GÖSTERDİ

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Boşanma davası için mahkemeye sunduğu evrakları gösteren Melcher, "İlişkimizi temsil eden değerleri tamamen yerle bir etti. Bunu ondan hiç beklemiyordum. Benim duygularımı ne kadar incittiğini umursamadan sadece arkadaşlarına katılmak için bunu yaptı." diye konuştu.
TikTok gönderisi kısa sürede viral olurken kullanıcılar gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu gerçek olamaz. Eğer boşanıyorsanız başka sorunlarınız olmalı. Kurguysa çok ayıp" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Geçerli. Tam önünüzde aktif olarak ilgi alanlarınızdan birine saygısızlık ediyordu" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kesinlikle bir şaka olmalı." yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok boşanma
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