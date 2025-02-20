5 yaşındaki çocuğun ateşi bir anda yükseldi! Kulağından çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi: Evdeki her çocuğun başına gelebilir

MYNET|DIŞ HABERLER Küçük çocuklar buldukları nesneleri burunları, ağızları ve kulakları gibi çeşitli vücut açıklıklarına sokma eğilimindedir. Ebeveynlerin yeterince ilgilenmemesi durumunda bu sıkışan nesneler ileride büyük sağlık sorunlarına yol açabilir. Vietnam'da 5 yaşındaki ismi açıklanmayan çocuk hastanın başına geldiği gibi.

ANİDEN ATEŞLENDİ

Vietnam'ın Hatin bölgesinde 5 yaşındaki küçük çocuğun sabah saatlerinde ateşlemesi üzerine ailesi onu acilen hastaneye götürdü. Yapılan incelemelerde Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'ndan bir uzman çocuğun kulak kanalını neredeyse tamamen tıkayan pembe bir silgi gördü.

Doktorlar yapılan müdahale ile çocuğun kulağından yabancı cismi çıkartmayı başardı. Çocuğun şu anda tıbbi merkezde gözlem altında tutulduğu belirtildi.