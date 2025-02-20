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  4. 5 yaşındaki çocuğun ateşi bir anda yükseldi! Kulağından çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi: Evdeki her çocuğun başına gelebilir

5 yaşındaki çocuğun ateşi bir anda yükseldi! Kulağından çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi: Evdeki her çocuğun başına gelebilir

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.02.2025 15:25
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5 yaşındaki ismi açıklanmayan çocuk hastanın ateşi aniden yükselince ailesi onu hastaneye götürdü. Hastanede yapılan incelemelerde çocuğun ateşinin yükselmesinin nedeninin kulağına sıkışan bir silgi olduğu ortaya çıktı. Çekilen kulak röntgeni görüntüleri doktorları da şaşkına çevirmeyi başardı.

5 yaşındaki çocuğun ateşi bir anda yükseldi! Kulağından çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi: Evdeki her çocuğun başına gelebilir

MYNET|DIŞ HABERLER Küçük çocuklar buldukları nesneleri burunları, ağızları ve kulakları gibi çeşitli vücut açıklıklarına sokma eğilimindedir. Ebeveynlerin yeterince ilgilenmemesi durumunda bu sıkışan nesneler ileride büyük sağlık sorunlarına yol açabilir. Vietnam'da 5 yaşındaki ismi açıklanmayan çocuk hastanın başına geldiği gibi.

ANİDEN ATEŞLENDİ

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Vietnam'ın Hatin bölgesinde 5 yaşındaki küçük çocuğun sabah saatlerinde ateşlemesi üzerine ailesi onu acilen hastaneye götürdü. Yapılan incelemelerde Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'ndan bir uzman çocuğun kulak kanalını neredeyse tamamen tıkayan pembe bir silgi gördü.
Doktorlar yapılan müdahale ile çocuğun kulağından yabancı cismi çıkartmayı başardı. Çocuğun şu anda tıbbi merkezde gözlem altında tutulduğu belirtildi.

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Vietnam
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