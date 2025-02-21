Rus fenomen Victoria Lerman'in korkunç ölümü! Saatlerce kaynar suyun altında kaldı: Yanarak hayatını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER 32 yaşındaki Victoria Lerman'ın cansız bedeni Rusya'nın Krasnoyarsk Krayı'ndaki evinde erkek arkadaşı tarafından bulundu. TikToker'ın ölümüyle ilgili yapılan ön soruşturmada Lerman'ın banyo yapmaya karar verdiği ancak musluğu açtığında yanlışlıkla kaynar suyla kendisini yaktıktan sonra su akışının hemen altında bayıldığı ortaya çıktı.Lerman'ın kaynar suyun altında birkaç saat yattığı ve vücudunun yandığı düşülünüyor.

ERKEK ARKADAŞINDAN ŞÜPHELENİYORLAR

Lerman'ın ismi açıklanmayan erkek arkadaşı eve geldiğinde küvette Lerman'ın cansız bedenini buldu ve yetkililere haber verdi. Lerman'ın yakınları onun ölümünün bir kaza olduğuna inanmadıklarını ve partnerinden şüphelendiklerini ifade etti.

YASAKLI MADDE BULUNDU

Polis dairede gerçekleştirdikleri aramalar sırasında uyuşturucu madde bulduğunu ifade etti. Krasnoyarsk Krayı Soruşturma Komitesi olaya ilişkin olarak, "Ön verilere göre dairede bir kadın ve sevgilisi yaşıyordu. 9 Şubat 2025 gecesi, adam kadını sıcak suyla dolu bir küvette buldu, hiçbir yaşam belirtisi yoktu.Mevcut verilere göre, birlikte yaşayanlar uyuşturucu kullanıyordu. İnceleme sırasında dairede muhtemelen narkotik bir madde bulundu. Kadının ölümünün kesin nedenini belirlemek için şu anda adli tıp muayenesi yapılıyor. Achinsk Bölgelerarası Soruşturma Departmanı bir prosedür kontrolü yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Victoria'nın arkadaşları ve ailesine göre, aldığı yanıklar onu korkunç şekilde çirkinleştirdiği için kapalı bir tabutta gömüldü. Partneri cenazeye katılmadı. Victoria'nın bir diğer arkadaşı da onun "kalp sorunları" olduğunu söyledi. Yetkililer onun ölümünü araştırıyor.