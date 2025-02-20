Gizli kameralardan korkan kızın otel odasında bulduğu çözüm herkesi şaşırtmaya yetti! "Yatağımda güvende olmak istedim"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Henan eyaletinin Luoyang bölgesinde Dang isimli bir kadın kaldığı otelde odasında gizli kamera olduğunu düşünerek ilginç bir çözüme imza attı. Konaklama tesislerindeki gizli çekimler ve mahremiyet ihlalleri durumunu düşünen kadın otel odasının ortasında bir ip gerdi ve üzerine büyük bir bez parçası koyarak çadır yaptı.

"AŞIRI DERECEDE ENDİŞELENDİRİYOR"

Yangcheng Evening News'e konuşan Dang, "Otellerde güvenlik kamerası olduğuna dair çok sayıda haber okudum. Kendimi meraklı gözlerden korumak imkansız gibiydi, bu da beni aşırı derecede endişelendiriyordu" dedi.

İlk başta seyahat ederken ve otellerde kalırken yatağının üzerine kurmak için bir çadır satın almayı planladığını ancak çadır satın almanın yüksek maliyeti ve alanın sınırlı olması nedeniyle bu fikirden vazgeçtiğini söyleyen Dang, "İpi dolap kulpu, perde çubuğu veya duvar kancası gibi yüksek bir noktaya bağlayabilir, ardından ipi bir bezle örtebilir ve yatağın kenarına sabitleyebilirsiniz, böylece bir çadır oluşturabilirsiniz; çünkü kumaş oldukça hafiftir. Bu yöntem hem çok ucuz hem de pratik. Yatağımda güvende olmak istedim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN ÖVGÜ TOPLADI

Dang'ın önerdiği çözüm, Çin internetinde geniş yankı buldu ve tartışma konusu oldu. Birçok kişi onun bu fikri övdü. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bize gizliliğimizi korumanın basit ve etkili bir yolunu sunuyor. Bu çok zekice" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu iyi bir fikir. Ama ben tuvalete gittiğimde veya duş aldığımda kendimi nasıl örtebilirim ve gizli kameralardan nasıl kaçınabilirim diye düşünüyorum" yorumunda bulundu.