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'Kıyamet balığı' deniliyor! Kıyıya vurunca büyük endişe yarattı: "İnsanlar neden kürek balıkların dünyanın sonunu haber verdiğine inanırlar?"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.02.2025 12:28
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Kanarya Adaları'nda halk arasında 'kıyamet balığı' denilen kürek balığının kıyıya vurması endişe yarattı. Bazı insanlar kürek balığının kıyıya vurmasını dünya için yaklaşan felaketin habercisi olarak nitelendirirken yerel halk bazı batıl inançlar da geliştirdi.

'Kıyamet balığı' deniliyor! Kıyıya vurunca büyük endişe yarattı: "İnsanlar neden kürek balıkların dünyanın sonunu haber verdiğine inanırlar?"

MYNET|DIŞ HABERLER Kanarya Adaları'ndaki bir plajdaki ziyaretçiler, ışığın olmadığı mezopelajik bölgede, 1.000 metre derinliğe kadar yaşayabilen ve bu nedenle pek de yaygın olmayan uzun, kurdele biçimli balığı keşfettiler. Sosyal medyada balığın görüntüsü paylaşılınca viral oldu.

9 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

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Playa Quemada açıklarında karaya vuran kürek balığının görüntüsünün yer aldığı bir klip, Instagram'da 9 milyondan fazla izlenerek viral oldu. Görüntülerde gümüş renkli balık ve turuncu yüzgeçlerinin yer aldığı görüldü.

KÜREK BALIKLARI NEDEN OLUMSUZ BİR ÇAĞRIŞIMA SAHİP?

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Kürek balığına "kıyamet balığı" denmesinin sebebi, bu balıkların görüldüğünde depremlerle ilişkilendirilmeleri ve altı metreden uzun balıkların depremleri veya doğal afetleri önceden haber verebileceğine inanılmasıdır. Bu, kürek balığının "Deniz Tanrısının Elçisi" veya ryūgū no tsukai olarak adlandırıldığı Japon folklorundan gelir.

"ELEKTRİK YÜKLÜ İYONLARIN SUYA SALINMASINA NEDEN OLABİLİR"

İlk olarak, kürek balıklarının sahillere vurmasının deniz tabanının altındaki sismik aktiviteden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Bilim insanları, 2013 yılında Kaliforniya sahillerinde iki kürek balığının bulunmasının ardından bunun gerçekleşmiş olabileceğini söylüyor.

Bu olayı inceleyen Cambridge'deki Anglia Ruskin Üniversitesi'nde hayvan biyolojisi öğretim görevlisi olan Rachel Grant, daha önce bunun nedeninin ne olabileceğine dair düşüncelerini paylaşarak, "Teorik olarak mümkün çünkü bir deprem meydana geldiğinde kayalarda basınç oluşabilir ve bu da elektrostatik yüklere yol açarak elektrik yüklü iyonların suya salınmasına neden olabilir. Bu, zehirli bir bileşik olan hidrojen peroksit oluşumuna yol açabilir. Yüklü iyonlar ayrıca balıkları öldürebilecek veya onları derin okyanustan ayrılıp yüzeye çıkmaya zorlayabilecek organik maddeleri oksitleyebilir" ifadelerini kullandı.

Dr. Grant ayrıca deprem öncesinde çok miktarda karbon monoksit gazının salındığını ve bunun kürek balıkları gibi derin deniz canlılarını etkileyebileceği ihtimalinin de bulunduğunu belirtti.

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