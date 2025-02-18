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Ders çalışan kızının yanına yaklaşan anne, gördükleri karşısında şaşkına döndü! Gülme krizine girdiler

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.02.2025 16:05
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Çin'de yaşanan bir olay kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. İsmi açıklanmayan bir anne tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde bir anne ve baba ders çalıştığını düşündükleri kızlarının yanına yaklaşınca hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştı.

Ders çalışan kızının yanına yaklaşan anne, gördükleri karşısında şaşkına döndü! Gülme krizine girdiler

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Yangzhou kentinde kaydedilen bir sosyal medya görüntüsü kullanıcıların ilgisini çekti. Çin'in büyük bir sosyal paylaşım platformu Douyin'de paylaşılan görüntülerde, anne her zamanki gibi ödevlerini yaptığı kızının masasına yaklaştığında çığlık attı.

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Anne, kızına yakından bakıp dokunduğunda, bunun küçük bir kız değil, çok ustaca şekillendirilmiş bir giysi yığını olduğunu görerek şoke oldu. Bu, sarı pamuklu bir palto ve şapka da dahil olmak üzere kızın giysilerinden yapılmış, gerçek bir insan gibi bir sandalyede dik oturan bir figürdü. Anne ve babası pencereden dışarı baktıklarında ise küçük kızın oyun oynadığını gördü.

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Kız, anne ve babasının durumu öğrenmesi üzerine hatasını kabul etmek yerine, "Ben hala ders çalışıyorum" diye ısrar etti. Bu sahne aile fertlerini gülmekten kırıp geçirdi. Kızının yaramazlığını fark eden kızın annesi ise ne diyeceğini bilemediğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Çin tiktok
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