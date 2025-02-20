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111 çocuğu ve torunu bulunan çift, Guinness Dünye Rekorları'na girdi: "En uzun evlilik" rekorunun sahibi oldular

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.02.2025 14:36
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105 yaşındaki Manoel Angelim Dino ve 101 yaşındaki Maria de Sousa Dino, 1940 yılında Cear'daki Boa Ventura'da bir şapelde evlendiler. 1940 yılında hayatlarını birleştiren ikili hâlâ birlikte. 111 çocuğu ve torunu bulunan Dino çifti, Guinness Dünya Rekorları'na "en uzun evlilik" rekoruyla girmeyi başardı.

111 çocuğu ve torunu bulunan çift, Guinness Dünye Rekorları'na girdi: "En uzun evlilik" rekorunun sahibi oldular

MYNET|DIŞ HABERLER 100 yaşını geçen bir çift, yaşayan en uzun evli çift olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi. 105 yaşındaki Manoel Angelim Dino ve 101 yaşındaki Maria de Sousa Dino, ilk kez 1936'da tanıştılar. Manoel, gelecekteki eşiyle ilk karşılaştığında, bir şekerleme sevkiyatını almak için Brezilya'nın Boa Viagem şehrine seyahat ediyordu.

1940'ta tekrar bir araya gelme şansları oldu ve Cear'daki Boa Ventura şapelinde evlenmeye karar verdiler. O zamanlar, Brezilya henüz tek bir Dünya Kupası zaferi kazanmamıştı ve Avrupa'da II. Dünya Savaşı patlak veriyordu. Çift, yıllar boyunca 13 çocuklarının geçimini sağlamak için tütün yetiştiriyordu.

111 ÇOCUK VE TORUNLARI VAR

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Bugün, 55 torun, 54 torun çocuğu ve 12 torunun torununu gören Dino çifti, huzurlu evliliklerinin tadını çıkartıyor. Her akşam, radyodan dini ayinleri dinlemek ve televizyondan ayini izlemek için oturma odasındaki yerlerini alıyorlar.

Manoel ve Maria, 84 yıl ve 80 gündür mutlu bir şekilde evliler. Mutlu ve uzun süreli evliliklerinin sırrı sorulduğunda ise Maria, "Aşk. Ve bu, en gelişmiş bilgisayarın bile asla hesaplayamayacağı bir şey." yanıtını verdi.

EN UZUN EVLİLİK REKORUNA SAHİPLER

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Çift, What's The Jam'in bildirdiğine göre, yaşayan bir çift için en uzun evlilik unvanına layık görüldü. Guinness Dünya Rekorları, yüz yaşını aşan kişilerle ilgili verileri bir araya getiren bir web sitesi olan LongeviQuest'in yardımıyla evliliklerinin uzunluğunu doğruladı. Önceki rekor, 1905 doğumlu Amerikalı çift Herbert Fisher ile 1907 doğumlu Zelmyra Fisher'a aitti. Çiftin birlikteliği, Herbert'in 27 Şubat 2011'deki ölümüne kadar tam 86 yıl 290 gün sürdü.

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