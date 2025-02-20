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  4. Türk içerik üreticisi Hindistan'da kaydetti! Tanrı'ya bağlılığını göstermek için 5 yıldır kolunu indirmiyor... Sosyal medyada viral olan görüntüler

Türk içerik üreticisi Hindistan'da kaydetti! Tanrı'ya bağlılığını göstermek için 5 yıldır kolunu indirmiyor... Sosyal medyada viral olan görüntüler

20.02.2025 09:12
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.02.2025 09:12
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Hindistan'daki tuhaflıkların herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Instagram'da 'yer6film' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir Türk içerik üreticisi, Hindistan seyahati sırasında bir adamın Tanrı'ya bağlılığını göstermek için sol kolunu 5 yıldır havada tuttuğunu gösterdi.

Hindistan seyahatinde Türk içerik üreticisi bir adamın Tanrı'ya olan bağlılığını göstermek için sol kolunu indirmeden havada tuttuğunu gösterdi.

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Adamın 5 yıldır bu hareketi yaptığını ifade eden içerik üreticisi, "Kendisini Tanrı'ya adamış bir adamla karşı karşıyayız. Arkamda görmüş olduğunuz kişi tam 5 yıldan beri asla kolunu indirmiyor. Kolu artık resmen tüm duyularını kaybetmiş, tırnakları olduğunca uzamış ve bu saatten sonra istese de kolunu indiremez. Tam 5 yıldır bu şekilde yatıyor ve bu şekilde kalkıyor" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü bu ilginç duruma dair yorumlarını iletti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu yaparken çarpılmış olabilir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kimse olmadığında indirdiğine birçok kişi hem fikirdir bence" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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