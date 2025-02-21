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'Bir şeyin yok' denilip taburcu edilmişti! 1 gün sonra gözlerinden kan sızarak hayatını kaybetti: 'Titreme, yüksek ateş'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.02.2025 14:18
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20 yaşındaki Sophie Ward, titreme ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti. Hastanede hiçbir rahatsızlığı olmadığı belirtilerek taburcu edilen Ward, ertesi gün hayatını kaybetti. Ward'ın vefatından önce gözlerinden kan geldiği ifade edildi. Olaya ilişkin polis soruşturması devam ediyor.

'Bir şeyin yok' denilip taburcu edilmişti! 1 gün sonra gözlerinden kan sızarak hayatını kaybetti: 'Titreme, yüksek ateş'

MYNET|DIŞ HABERLER 20 yaşındaki Sophie Ward, yüksek ateş ve titreme şikayetleriyle annesi tarafından acil servise götürüldü. Londra'daki hastanede Ward'ın menenjit olabileceğinden endişelendiklerini söyleyen sağlık personeli kan ve idrar tahlili yaptı. 20 yaşındaki kadının test sonuçlarının temiz çıktığını belirten Alice isimli anne, doktorların kızına menenjit olup olmadığını tespit etmek için lomber ponksiyon yapmadıklarını iddia etti.

Alice, doktorların kızına başka enfeksiyonlara yakalanma riski nedeniyle eve gitmesinin daha güvenli olacağını, ancak Sophie'de döküntü çıkması durumunda geri dönmesi gerektiğini söylediklerini aktardı.

1 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

20 yaşındaki kadın, ciddi organ yetmezliği geçirdi ve hastaneden eve gönderildikten bir günden kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Şu anda 20 yaşındaki Sophie Ward'un ölümünün önlenebilir olup olmadığı araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hastane
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