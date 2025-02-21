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  4. İstanbul'da bir kafede tavuk pilava 855 TL verdi! Sosyal medyada gündem yarattı: "Aklınız yok mu?"

İstanbul'da bir kafede tavuk pilava 855 TL verdi! Sosyal medyada gündem yarattı: "Aklınız yok mu?"

21.02.2025 09:32
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.02.2025 09:32
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Ayşin Gültepe adlı içerik üreticisi bir kafede satılan 855 TL değerindeki tavuk pilavı takipçileri için denemek istedi. Organik tavuk ve kaliteli malzemelerin kullanıldığını bilmesine rağmen tavuk pilava 855 TL vermenin pahalı olduğunu dile getiren Gültepe, "Gerçekten malzemeleri kaliteli, yemekleri çok lezzetli ama bu tavuk pilav 855 TL etmiyor" dedi.

Bir içerik üreticisi İstanbul'a gittiği bir kafedeki menü ve fiyatlarını paylaşınca sosyal medyada gündem yarattı. Fiyatların yüksekliğini gösteren içerik üreticisi bir tavuk pilav yemeye karar verdi.

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Tavuk pilav için 855 TL ödediğini söyleyen Gültepe, "Tavuk pilava şu gördüğünüz yani şu kadarcık kadarcık yoğurda ve bu güzel tavuk pilava 855 TL verir misiniz? Önce buranın neresi olduğuyla tanıştırayım sizi. Menüsündeki fiyatlar gerçekten bence ortalamanın hatta Avrupa'daki fiyatların da üstünde. Buranın kalitesini tartışmayacağım. Yani organik tavuk kullanmalarını, malzemelerinin kaliteli olmasını vs. tartışmayacağım. Ama sadece şu tavuk pilav 855 TL etmez arkadaşlar. Sizin için gittim yedim. Normalde bu kadar pahalı olduğundan beri artık gitmeyi yavaşlattığım bir yer aslında. Gerçekten malzemeleri kaliteli, yemekleri çok lezzetli ama bu tavuk pilav 855 TL etmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER GECİKMEDİ

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aklınız yok mu?" yorumunu yaptı. Diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, "İyice fiyat algımızı kaybettik" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "855 TL verilmez" yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tavuk pilav
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