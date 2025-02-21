Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri yeniden gündem yarattı! Bu kez hedefinde Avrupa ve Putin var: "Doğu'daki bir savaş"

MYNET|DIŞ HABERLER Bulgar mistik Baba Vanga, birçok dünya olayını doğru bir şekilde tahmin ederek herkesin konuştuğu isimlerden biri haline gelmişti. Ukrayna'daki Çernobil felaketi , Prenses Diana'nın ölümü , New York'taki 11 Eylül ve hatta takipçilerinin iddiasına göre 11 Ağustos 1996'da 85 yaşındayken kendi ölümü Baba Vanga'nın tahminleri arasında sayılıyor. 2025 yılı için de Baba Vanga oldukça karamsar bir atmosferden söz ederek kehanetlerini sıraladı.

BAHAR AYLARINI İŞARET ETTİ

Baba Vanga'nın 2025 yılına dair en önemli kehaneti bahar aylarında yaşanacak bir savaş oldu. Ünlü kahin kehanetinde, "Baharda Doğu'da bir savaş başlayacak ve üçüncü bir Dünya Savaşı olacak. Batı'yı yok edecek Doğu'daki bir savaş." ifadelerini kullanmıştı. Vladimir Putin'in ' dünyanın efendisi ' olacağını, Avrupa'nın ise 'çorak topraklara' döneceğini öngördü.