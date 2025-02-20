İngiltere'nin en küçük evi! Değeri 235 bin sterlin (yaklaşık 10 milyon TL) olan evin içini gören inanamadı: 'Bir kedilik yer bile yok'

MYNET|DIŞ HABERLER Cornwall'daki Porthleven kasabasında bulunan bir ev görenleri şaşırtmaya yetti. 'Bebek Evi (The Doll's House)' adı verilen tek yatak odalı ev teknik olarak bir ev sahibinin evinden isteyebileceği her şeye sahip. Temel ihtiyaçların karşılandığı evin değeri ise 235 bin sterlin (yaklaşık 10 milyon TL) olarak açıklandı.

İKİ EV ARASINDAKİ ARA SOKAĞA YAPMIŞLAR

Bu evin inşa edildiği arazi, eskiden iki evin arasında kalan bir ara sokaktı. Ön tarafının geniş bir görüntüye sahip olduğu düşünülen ev içeri girince daha da darlaşıyor. Evin depolama alanları son derece küçük. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü evde bir kedilik bile yer olmamasından şikayet etti.

En son 2020 yılında 195.000 sterline satın alınmış ve ondan önce 2006 yılında 127.000 sterline satışa sunulmuştu. 2025 yılı için fiyatı ise 235 bin sterlin olarak açıklandı.

Eğer ön tarafının biraz geniş olduğunu düşünüyorsanız, içeri doğru ilerledikçe çok daha darlaşıyor.