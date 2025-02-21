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Filipinler'de dang humması paniği: Salgının yayılmasını önleme politikası tepki topladı! Sivrisinek yakalayanlara ödül veriyorlar

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.02.2025 14:41
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Filipinler, şu anda sivrisineklerin yayılmasıyla gelen bir dang humması sorunuyla karşı karşıya. Salgına dönüşmesini önlemek için Filipinler'in başkenti Manila'da hastalığa neden olan sivrisinekleri yakalayanlara ödül verileceği açıklandı. Yakalanan 5 sivrisinek için 1 peso (yaklaşık 1.79 TL) verileceği söylendi.

Filipinler'de dang humması paniği: Salgının yayılmasını önleme politikası tepki topladı! Sivrisinek yakalayanlara ödül veriyorlar

MYNET|DIŞ HABERLER Filipinler'in başkenti Manila'da dang humması nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Barangay Şefi Carlito Cernal dang hummasının yayılmasını önlemek için sivrisineklerin yakalanması kampanyasının başlatıldığını söyledi.

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Kampanyaya göre sivrisinekleri yakalayanlara ödül verilecek. Ödül, sokak temizliği gibi mevcut önlemlere ek olarak veriliyor. Ödül hem ölü hem de canlı sivrisinekler ile larvalarını kapsıyor.

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%40'LIK BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU

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Mevsimsel yağmurlar nedeniyle ülke genelinde dang humması vakaları arttı ve 1 Şubat itibarıyla 28.234 vaka bildirildi, bu geçen yıla göre %40'lık bir artış anlamına geliyor. Filipin Sağlık Bakanlığı, sakinlere yaşam alanlarını temiz tutmaları konusunda tavsiyede bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler Sivrisinek
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