Filipinler'de dang humması paniği: Salgının yayılmasını önleme politikası tepki topladı! Sivrisinek yakalayanlara ödül veriyorlar

MYNET|DIŞ HABERLER Filipinler'in başkenti Manila'da dang humması nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Barangay Şefi Carlito Cernal dang hummasının yayılmasını önlemek için sivrisineklerin yakalanması kampanyasının başlatıldığını söyledi.

Kampanyaya göre sivrisinekleri yakalayanlara ödül verilecek. Ödül, sokak temizliği gibi mevcut önlemlere ek olarak veriliyor. Ödül hem ölü hem de canlı sivrisinekler ile larvalarını kapsıyor.

%40'LIK BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU

Mevsimsel yağmurlar nedeniyle ülke genelinde dang humması vakaları arttı ve 1 Şubat itibarıyla 28.234 vaka bildirildi, bu geçen yıla göre %40'lık bir artış anlamına geliyor. Filipin Sağlık Bakanlığı, sakinlere yaşam alanlarını temiz tutmaları konusunda tavsiyede bulundu.