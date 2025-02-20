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  4. YouTube'un devi olarak gösteriliyordu! Bilgileri sızdırıldı: Dünyanın en çok kazanan içerik üreticisi MrBeast'in yıllık kazancı dudak uçuklattı...

YouTube'un devi olarak gösteriliyordu! Bilgileri sızdırıldı: Dünyanın en çok kazanan içerik üreticisi MrBeast'in yıllık kazancı dudak uçuklattı...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.02.2025 09:42
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MrBeast global olarak YouTube içerik üreticileri arasında en popülerden biri. Öyle ki fenomen ismin en çok kazanan içerik üreticilerinden biri olduğu biliniyor. Şubat 2025 itibarıyla 359 milyon abonesiyle YouTube'da zirvede bulunan MrBeast'in yıllık kazancı sızdırılan bilgilerle açıklandı.

YouTube'un devi olarak gösteriliyordu! Bilgileri sızdırıldı: Dünyanın en çok kazanan içerik üreticisi MrBeast'in yıllık kazancı dudak uçuklattı...

MYNET|DIŞ HABERLER Gerçek adı Jimmy Donaldson olan MrBeast, YouTube kanalında nakit ödüller dağıttığı oyunlar ve her türlü tuhaflığı sergilediği videoları sayesinde düzenli olarak milyonlarca kez izleniyor. ViewStats'tan 20 Ocak 2025 ile 15 Şubat 2025 arasındaki metrikleri gösteren bir sızıntı, bu görüntülenmelerin dolardan bahsettiğimizde neye dönüştüğünü gösterdi.

SON 28 GÜNLÜK RAPORLAR

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Sızdırılan bilgilere göre MrBeast'in YouTube Studio sayfası son 28 günde 2.688 milyar görüntülenme ve toplamda 162 milyondan fazla izlenme saatine erişti. Bu muazzam görüntüleme sayısı 4,2 milyon dolara dönüştü. Bu veriler MrBeast'in ana kanalının ona yılda yaklaşık 50 milyon dolar kazandırdığı anlamına geliyor.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin gelirinin açıklanmasından sonra gönderiyi yotum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sponsorları da eklersek ayda 7 milyona bakıyoruz. Hiç şüphe yok ki hepsi hak edilmiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Her açıdan bakıldığında o zengin" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu aylık. Daha büyük bir içerik üreticisinin gelirinin %90'ı reklamlardan geliyor." yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
youtube MrBeast
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