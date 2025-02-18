Spor salonundaki kıyafet seçimi sosyal medyada çok konuşuldu! "Gerçekten çıplak olduğunu zannettim"

MYNET|DIŞ HABERLER Kaila, spor salonunda ağırlık kaldırırken çekilmiş bir videosunu Instagram sayfasında paylaştı ve kıyafet seçimi sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarını çıkartmasına neden oldu. Aslında taytlar Kaila'nın gerçek ten rengine o kadar yakındı ki sanki hiç alt giymemiş gibi bir izlenim yaratıyordu.

Spor salonunda bulunanların kendisine tuhaf bir şekilde bakması üzerine Kaila sosyal medya kullanıcılarının fikrini almak için yaptığı paylaşımına, "Bu pantolonun çok yakışmadığını düşündüğüm için antrenmanın ortasında neredeyse bırakacaktım.Ama sonra karar verdim, olmak istediğim kadın, güvensizliğin onu hedeflerine ulaşmaktan alıkoymasına izin vermezdi." notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kim olursa olsun, hangi beden olursa olsun ten rengi pantolonlardan uzak durmalı. Sorun yakışmaması değil, çıplak hissettirmesi" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı, "Kimse birinin çıplak olup olmadığını merak etmek istemez." yorumunu ekledi.