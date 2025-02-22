Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. İstanbul'dan Konya'ya gitmek ya da Roma'dan Milano'ya gitmek... Hangisi daha ucuz? "Aynı otobüs firması"

İstanbul'dan Konya'ya gitmek ya da Roma'dan Milano'ya gitmek... Hangisi daha ucuz? "Aynı otobüs firması"

22.02.2025 08:21
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
22.02.2025 08:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'dan Konya'ya gitmek ya da Roma'dan Milano'ya gitmek... İkisini karşılaştıran içerik üreticisi 'anilykr' ilginç bir tabloyu ortaya çıkarttı. Otobüs fiyatları üzerinden değerlendirmelerde bulunan içerik üreticisi, aynı otobüs firmasının iki ülkede de hizmet verdiğini dile getirerek İtalya'da bilet fiyatlarının 10 Euro, Türkiye'de ise 35 Euro olduğunu söyledi.

Sosyal medyada 'anilykr' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir içerik üreticisi, Roma- Milano ve İstanbul-Konya otobüs yolculuklarını kıyaslayarak mantıklı olanı bulmak istedi. İki ülkede de hizmet veren aynı otobüs firmasının İtalya'daki biletinin 10 Euro olduğunu dile getiren içerik üreticisi, Türkiye'deki biletin ise 35 Euro olduğunu söyledi.

1

İki ülkede belirlediği rotaların hemen hemen aynı mesafelere sahip olduğunu söyleyen içerik üreticisi, "Roma'dan Milano'ya mı gitmek daha mantıklı yoksa İstanbul'dan Konya'ya mı? Mesafe neredeyse aynı ama fiyat farkı inanılmaz. Aynı otobüs firması, aynı mesafe ama iki farklı ülke. Peki bilet fiyatları İtalya'da 10 Euro, Türkiye'de tam 35 Euro. Evet neredeyse 4 kat fark var" dedi.

12

Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Elma ve armudu kıyaslamak olmuş" yorumunda bulundu. İkinci sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten üzücü bir durum" yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi başka bir erkekle birlikte oldu canlı canlı izledi!

Sevgilisi başka bir erkekle birlikte oldu canlı canlı izledi!

Türk fenomen Güney Kore'de gündem oldu! İzdivaç programına katıldı

Türk fenomen Güney Kore'de gündem oldu! İzdivaç programına katıldı

 Korkunç olay! Karısını öldürüp parçaladı: Düdüklü tencere detayı...

Korkunç olay! Karısını öldürüp parçaladı: Düdüklü tencere detayı...

 Taciz anları kamerada! "Defalarca yaptım, kimse şikayet etmedi"

Taciz anları kamerada! "Defalarca yaptım, kimse şikayet etmedi"

 Mahkum havalandırma deliğinden hamile kaldığını söyledi

Mahkum havalandırma deliğinden hamile kaldığını söyledi
Mynet'in Sesi
Japon yapıştırıcısıyla dudaklarını yapıştırdı, bin pişman olduJapon yapıştırıcısıyla dudaklarını yapıştırdı, bin pişman oldu
Buz tutan gölden aracıyla geçmek istediBuz tutan gölden aracıyla geçmek istedi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Roma Milano otobüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Hangi bakanlar gidecek? ‘Erdoğan o bakanlarla görüşüp teşekkür etti’

Hangi bakanlar gidecek? ‘Erdoğan o bakanlarla görüşüp teşekkür etti’

Liselerde yeni dönem resmen başladı! MEB yönetmeliği değişti

Liselerde yeni dönem resmen başladı! MEB yönetmeliği değişti

Japon yapıştırıcısıyla dudaklarını yapıştırdı, bin pişman oldu

Japon yapıştırıcısıyla dudaklarını yapıştırdı, bin pişman oldu

Buz tutan gölden aracıyla geçmek istedi

Buz tutan gölden aracıyla geçmek istedi

Haluk Bilginer ve Angelia Jolie... İşte haftanın filmleri

Haluk Bilginer ve Angelia Jolie... İşte haftanın filmleri

Fobisi öyle bir şey yaptırdı ki...4 aydır böyle uyuyor

Fobisi öyle bir şey yaptırdı ki...4 aydır böyle uyuyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.