İstanbul'dan Konya'ya gitmek ya da Roma'dan Milano'ya gitmek... Hangisi daha ucuz? "Aynı otobüs firması"

Sosyal medyada 'anilykr' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir içerik üreticisi, Roma- Milano ve İstanbul-Konya otobüs yolculuklarını kıyaslayarak mantıklı olanı bulmak istedi. İki ülkede de hizmet veren aynı otobüs firmasının İtalya'daki biletinin 10 Euro olduğunu dile getiren içerik üreticisi, Türkiye'deki biletin ise 35 Euro olduğunu söyledi.

İki ülkede belirlediği rotaların hemen hemen aynı mesafelere sahip olduğunu söyleyen içerik üreticisi, "Roma'dan Milano'ya mı gitmek daha mantıklı yoksa İstanbul'dan Konya'ya mı? Mesafe neredeyse aynı ama fiyat farkı inanılmaz. Aynı otobüs firması, aynı mesafe ama iki farklı ülke. Peki bilet fiyatları İtalya'da 10 Euro, Türkiye'de tam 35 Euro. Evet neredeyse 4 kat fark var" dedi.

Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Elma ve armudu kıyaslamak olmuş" yorumunda bulundu. İkinci sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten üzücü bir durum" yorumunu yaptı.