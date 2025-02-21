Antrenman sırasında feci ölüm! Halterci 270 kilonun altında kaldı... Ezilerek hayatını kaybettiği anlar saniye saniye kamerada

MYNET|DIŞ HABERLER NewsX'in haberine göre, 17 yaşındaki halterci Yashtika Acharya, arkasında bir antrenörün gözlemci olarak durduğu sırada omzunda ağırlıkla birlikte antrenman yapıyordu. 270 kiloluk ağırlığı kaldırdığı sırada Acharya'nın bacakları büküldü ve geriye doğru düştü. 17 yaşındaki sporcunun bu sırada üzerine halterin barı düştü ve boynu kırıldı.

Yerel polis memuru Vikram Tiwari, Hindistan'ın Pakistan sınırına yakın Racastan eyaletinin Bikaner bölgesindeki spor salonunda yapılan antrenman sırasında yaşanan olayı, "Antrenman sırasında aniden dengesini kaybetti ve çubuk boynuna çarptı. Spor salonundaki diğer üyeler hemen ağırlığı kaldırmak için koştular, antrenörü de kalp masajı (CPR) denedi ancak genç kadında hiçbir yaşam belirtisi görülmedi" dedi.

HAYATINI KAYBETTİ

The Week'in haberine göre, geçen ekim ayında Hindistan'ın güneyindeki Goa eyaletinde düzenlenen Ulusal Bench Press Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Acharya, Salı günü yakındaki bir hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Polis, kimliği belirlenemeyen antrenörünün de hafif yaralar aldığını söyledi. NewsX'in haberine göre, Acharya'nın ailesi şikayette bulunmadı ve ceset otopsi sonrası kendilerine teslim edildi.