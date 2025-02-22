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  4. Kafaları karıştıran düğün görüntüsü! Damat gelemeyince devreye görümce girdi... "Acilen çağrıldı"

Kafaları karıştıran düğün görüntüsü! Damat gelemeyince devreye görümce girdi... "Acilen çağrıldı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
22.02.2025 09:05
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Çin'in Çongçing bölgesinde kaydedilen bir düğün görüntüsü görenleri şaşkına çevirmeye yetti. İsmi açıklanmayan gelin düğüne ağabeyini vekaleten takım elbise giyerek gelen görümcesiyle geldi. Sosyal medyada viral olan görüntülerde damadın acilen askere gitmesi gerektiği için düğünü iptal etmemek adına böyle bir çözüm bulunduğu söylendi.

Kafaları karıştıran düğün görüntüsü! Damat gelemeyince devreye görümce girdi... "Acilen çağrıldı"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Çongçing bölgesinde gerçekleşen bir düğün töreninden önce damat acilen askere çağrıldıktan sonra gelin düğüne devam etti. Damadın memleketinin geleneklerine göre özel günlerin iptal etmesi uğursuzluk getirdiği için planladığı şekilde düğüne başlandı. Aktif görevde olan damadın yerine ise damadın 19 yaşındaki kız kardeşi takım elbise giyerek geline eşlik etti.

Davetliler, beklenmedik duruma rağmen damadın kız kardeşinin fedakarlığına hayranlıkla baktılar.Sosyal medyada görüntülerin çok konuşulmasından sonra gelin, "Biraz üzgünüm ama onu anlıyorum ve destekliyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin düğün gelin damat
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