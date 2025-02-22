Kafaları karıştıran düğün görüntüsü! Damat gelemeyince devreye görümce girdi... "Acilen çağrıldı"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Çongçing bölgesinde gerçekleşen bir düğün töreninden önce damat acilen askere çağrıldıktan sonra gelin düğüne devam etti. Damadın memleketinin geleneklerine göre özel günlerin iptal etmesi uğursuzluk getirdiği için planladığı şekilde düğüne başlandı. Aktif görevde olan damadın yerine ise damadın 19 yaşındaki kız kardeşi takım elbise giyerek geline eşlik etti.

Davetliler, beklenmedik duruma rağmen damadın kız kardeşinin fedakarlığına hayranlıkla baktılar.Sosyal medyada görüntülerin çok konuşulmasından sonra gelin, "Biraz üzgünüm ama onu anlıyorum ve destekliyorum" dedi.