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Buz tutan gölden arabasıyla geçmek istedi! Buz kırılınca hayatının şokunu yaşadı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
22.02.2025 07:24
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Ukrayna'da kaydedilen bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir kişi aracıyla buz tutan gölden geçmek istedi. Ancak işler hesapladığı gibi gitmedi. Buzun kırılması üzerine araç bir anda donmuş gölün içine düştü.

Buz tutan gölden arabasıyla geçmek istedi! Buz kırılınca hayatının şokunu yaşadı

MYNET|DIŞ HABERLER Ukrayna'da kaydedilen bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekerken çok konuşuldu. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam donmuş gölden aracıyla geçmek isterken bir anda hesaplamadığı bir durumla karşılaştı. Buz tutan göl aracın ağırlığıyla birlikte kırıldı. O anlarda görüntülerde aracın suyun içine doğru çekildiği görüldü.

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Saniye saniye kaydedilen görüntülere sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Her yerde bunlardan var" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu yapmanın anlamı neydi ki?" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ukrayna
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