Marketten aldığı yumurtaları kuluçka makinesine koydu! 3 hafta sonra gördüklerine inanamadı: "Artık yumurta yemiyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTokker thecaliforniahome'a göre , 24 gün önce bir zincir marketten satın aldığı yumurtalar kuluçka makinesinde sadece üç hafta kaldıktan sonra çatlayarak içinden yavru civcivler çıktı. Şu anda 8 civcive sahip olduklarını dile getiren adamın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Artık yumurta yiyemiyorum" notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Neden döllenmiş yumurta satıyorlar?" yorumunu yaptı.

DÖLLENMİŞ YUMURTA NEDİR?

Delish'e göre, döllenmiş yumurtalar, bir horozla temas halinde olan tavukların yumurtladığı yumurtalardır. Eğitim sitesi Backyard Chicken Coops döllenmiş yumurta yemenin tamamen güvenli olduğunu söyledi. Sitede yer alan yazıda, "Döllenmiş bir yumurta yemenin hiçbir olumsuz etkisi yoktur, ayrıca herhangi bir tat farkı da yoktur. Döllenmiş yumurtaları tıpkı döllenmemiş olanlar gibi hazırlayıp servis edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.