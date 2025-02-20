O eski hallerinden eser yok şimdi! Estetik bağımlısı çifti görenler inanamadı: 30 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 372 bin TL) harcadılar: "Daha bitmedi"

MYNET|DIŞ HABERLER Love Don't Judge şovuna katılan 28 yaşındaki Rachel ve Benjor çifti fiziksel görüntülerini değiştirmek için 30 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 372 bin TL) harcadı. Estetik ameliyatlar konusunda birbirlerine ilham olduklarından söz eden Rachel, "Aslında Benjor, başlangıçta estetik ameliyata girme konusunda bana ilham veren kişiydi. 'Burnum biraz çarpık, dişlerim biraz bozuk' diye düşündükten sonra estetik ameliyat yaptırmaya karar verdim" dedi.

İlk evlendiklerinde estetik cerrahi yolunu hiç hayal etmediklerini söyleyen çiftten, Rachel çene implantı, çene tıraşı, yanak yağ azaltımı, botoks, göz altları ve gülümse çizgisi dolgusu, burun ile dudak dolgusu ve dişlerini yağtırdı. Benjor ise, iki burun estetiği, çene implantı, çene ucu implantı, dişlerini ve dudak dolgusu yaptırdı.

Prosedürler için 30 bin sterlin harcadıklarını söyleyen ikili, "Bunu yaptığımız için çok mutluyuz. Kesinlikle çok daha iyi görünüyoruz. Yorumlar bizi rahatsız etmiyor. Bu bizi aksine ateşliyor. Görüntümüzü daha iyi bir versiyona çevirmek istiyoruz. Daha bitmedi" diye konuştu.