Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. O eski hallerinden eser yok şimdi! Estetik bağımlısı çifti görenler inanamadı: 30 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 372 bin TL) harcadılar: "Daha bitmedi"

O eski hallerinden eser yok şimdi! Estetik bağımlısı çifti görenler inanamadı: 30 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 372 bin TL) harcadılar: "Daha bitmedi"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.02.2025 10:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 yaşındaki Rachel ve Benjor çifti görünüşlerini değiştirmek için estetik ameliyatlara adeta bir servet harcadıktan sonra sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görünümlerini iyileştirmek için 30 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 372 bin TL) harcayan çifte terapiye gitmeleri gerektiğini söyledi.

O eski hallerinden eser yok şimdi! Estetik bağımlısı çifti görenler inanamadı: 30 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 372 bin TL) harcadılar: "Daha bitmedi"

MYNET|DIŞ HABERLER Love Don't Judge şovuna katılan 28 yaşındaki Rachel ve Benjor çifti fiziksel görüntülerini değiştirmek için 30 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 372 bin TL) harcadı. Estetik ameliyatlar konusunda birbirlerine ilham olduklarından söz eden Rachel, "Aslında Benjor, başlangıçta estetik ameliyata girme konusunda bana ilham veren kişiydi. 'Burnum biraz çarpık, dişlerim biraz bozuk' diye düşündükten sonra estetik ameliyat yaptırmaya karar verdim" dedi.

34

İlk evlendiklerinde estetik cerrahi yolunu hiç hayal etmediklerini söyleyen çiftten, Rachel çene implantı, çene tıraşı, yanak yağ azaltımı, botoks, göz altları ve gülümse çizgisi dolgusu, burun ile dudak dolgusu ve dişlerini yağtırdı. Benjor ise, iki burun estetiği, çene implantı, çene ucu implantı, dişlerini ve dudak dolgusu yaptırdı.

000

Prosedürler için 30 bin sterlin harcadıklarını söyleyen ikili, "Bunu yaptığımız için çok mutluyuz. Kesinlikle çok daha iyi görünüyoruz. Yorumlar bizi rahatsız etmiyor. Bu bizi aksine ateşliyor. Görüntümüzü daha iyi bir versiyona çevirmek istiyoruz. Daha bitmedi" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Türk fenomen Güney Kore'de gündem oldu! İzdivaç programına katıldı

Türk fenomen Güney Kore'de gündem oldu! İzdivaç programına katıldı

 Sevgilisi başka bir erkekle birlikte oldu canlı canlı izledi!

Sevgilisi başka bir erkekle birlikte oldu canlı canlı izledi!

Kızına çelenk geldi! Babadan eğlendiren tepkiler...

Kızına çelenk geldi! Babadan eğlendiren tepkiler...

 Kendisi 23, sevgilisi 54 yaşında! "Ailem terapi görüyor"

Kendisi 23, sevgilisi 54 yaşında! "Ailem terapi görüyor"

 Ünlü sanatçı düğününde talihsizlik yaşadı! "Korsan gelin oldum"

Ünlü sanatçı düğününde talihsizlik yaşadı! "Korsan gelin oldum"
Mynet'in Sesi
Herkes işini küçümsüyordu! "Haftada 114 bin TL kazanıyorum"Herkes işini küçümsüyordu! "Haftada 114 bin TL kazanıyorum"
Bilgileri sızdırıldı! Yıllık kazancı dudak uçuklattıBilgileri sızdırıldı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı
Anahtar Kelimeler:
estetik estetik bağımlılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
196 bin TL maaşıyla geçinememekten dert yanan milletvekili 'pes' dedirtti

196 bin TL maaşıyla geçinememekten dert yanan milletvekili 'pes' dedirtti

Saniyeler içerisinde gerçekleşti! “Bu arabayla gidemeyeceğim yer yok” dedi ama...

Saniyeler içerisinde gerçekleşti! “Bu arabayla gidemeyeceğim yer yok” dedi ama...

Bilgileri sızdırıldı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Bilgileri sızdırıldı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

5 yıldır kolunu indirmiyor! Sosyal medyada çok konuşuldu

5 yıldır kolunu indirmiyor! Sosyal medyada çok konuşuldu

Herkes işini küçümsüyordu! "Haftada 114 bin TL kazanıyorum"

Herkes işini küçümsüyordu! "Haftada 114 bin TL kazanıyorum"

Devasa canlıları 50 yıl önce böyle gördüler!

Devasa canlıları 50 yıl önce böyle gördüler!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı!

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.