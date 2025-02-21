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Dünyanın en küçük Lego bloğunu yarattı! Bir kan hücresi büyüklüğünde... "Aklınızı başınızdan alacak"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.02.2025 15:25
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İngiliz mikro sanatçı David Lindon, insan beyaz kan hücresiyle aynı boyutta mikroskobik bir Lego bloğu yaratarak Guinness Dünya Rekoru kırdı. Guinness , Lindon'un eserinin sadece 0,02517 milimetre veya 0,00099 inç boyutunda olduğunu duyurdu.

Dünyanın en küçük Lego bloğunu yarattı! Bir kan hücresi büyüklüğünde... "Aklınızı başınızdan alacak"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiliz sanatçı David Lindon, dünyanın en küçük Lego bloğunu yaratarak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı. Mikroskop olmadan görülemeyen küçük nesneler yaratma mücadelesi yeni rekorun sahibi olan Lindon, "Nefesimi yavaşlatmaya ve kalbimin atışları arasında çalışmaya kendimi alıştırdım. Kalbimdeki atışın parmaklarımın arasından geçmesi bile çok fazla hareket yaratıyor. Trafik gürültüsünün işime engel olmasını istemediğim için geceleri çalıştım. Aklınızı başınızdan alacak" dedi.

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Mesleği mühendislik olan Lindon, Ağustos ayında minik Lego parçası rekorunu kazanmıştı ancak bu başarı bu hafta resmiyet kazandı.

YENİ REKORUN SAHİBİ OLDU

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BBC'nin haberine göre , göz uzatan kırmızı Lego bloğu, Lindon'un 2019'da mikroskobik parçalara odaklanmaya karar vermesinden bu yana ürettiği en son eser. Bu parçalar arasında üç Van Gogh şaheseri ve bir saat yer alıyor.

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Haberde, yeni rekor kıran eserin normal boyutlardaki bir Lego bloğundan yapıldığı ve tamamlandıktan sonra Evident Scientific ekibi tarafından ışık mikroskobu kullanılarak ölçüldüğü belirtildi. Bu, mikro sanatçı Willard Wigan'ın 2017 yılında yaptığı minik Lego rekorunu kırdı.

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sosyal medya LEGO Guinness Dünya Rekorları Guiness Rekorlar Kitabı
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