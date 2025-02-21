Dünyanın en küçük Lego bloğunu yarattı! Bir kan hücresi büyüklüğünde... "Aklınızı başınızdan alacak"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiliz sanatçı David Lindon, dünyanın en küçük Lego bloğunu yaratarak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı. Mikroskop olmadan görülemeyen küçük nesneler yaratma mücadelesi yeni rekorun sahibi olan Lindon, "Nefesimi yavaşlatmaya ve kalbimin atışları arasında çalışmaya kendimi alıştırdım. Kalbimdeki atışın parmaklarımın arasından geçmesi bile çok fazla hareket yaratıyor. Trafik gürültüsünün işime engel olmasını istemediğim için geceleri çalıştım. Aklınızı başınızdan alacak" dedi.

Mesleği mühendislik olan Lindon, Ağustos ayında minik Lego parçası rekorunu kazanmıştı ancak bu başarı bu hafta resmiyet kazandı.

YENİ REKORUN SAHİBİ OLDU

BBC'nin haberine göre , göz uzatan kırmızı Lego bloğu, Lindon'un 2019'da mikroskobik parçalara odaklanmaya karar vermesinden bu yana ürettiği en son eser. Bu parçalar arasında üç Van Gogh şaheseri ve bir saat yer alıyor.

Haberde, yeni rekor kıran eserin normal boyutlardaki bir Lego bloğundan yapıldığı ve tamamlandıktan sonra Evident Scientific ekibi tarafından ışık mikroskobu kullanılarak ölçüldüğü belirtildi. Bu, mikro sanatçı Willard Wigan'ın 2017 yılında yaptığı minik Lego rekorunu kırdı.