Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 12 film birden vizyona girdi (21 Şubat 2025)

Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı, Pablo Larrain'ın biyografi türündeki filmi "Maria" izleyiciyle buluştu. Gerard Butler ve O'Shea Jackson'un oynadığı "Suç Takımı 2: Pantera", aksiyon meraklılarının beğenisine sunuldu. Haftanın korku filmleri ise "Gudubet", "Kara Neme 2" ve "The Monkey" filmleri oldu. Halil İbrahim Ceyhan, Altan Erkekli ve Hamdi Alkan'ın başrollerini paylaştığı "Son Bilet", dram ve aksiyon karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Mike Leigh'in yönettiği, Marianne Jean-Baptiste, Michele Austin ve David Webber'in oynadığı "Acı Gerçekler", Londra'da yaşayan Black ailesinin hikayesini anlatıyor.İlyas Salman, Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Aslan, Volga Sorgu, Levent İdem ve Zeynep Elçin'in rol aldığı "Oy'una Geldik", komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.Bilal Çatalçekiç'in yönetmenliğini yapıp, başrolünde Çetin Altay, Melissa Yıldırımer, Açelya Elmas, Birgül Ulusoy ve Mansur Ark ile oynadığı "Fahrinayt" haftanın bir diğer komedi filmi oldu. Deniz Könülşök, Buket Çelik, Ferdi Akarnur ve Selahattin Taşdöğen'in kamera karşısına geçtiği aksiyon türündeki "Kuzgun", Serkan Aygören yönetmenliğinde izleyiciyle buluştu. Haftanın animasyonu "Maskeli Kahramanlar", sihirli şekilde antik Çin krallığı Sanxingdui'ye taşınan ve burada şehri korumak için renkli bir süper kahraman ekibinin yardımına ihtiyaç duyan Amerikalı yetim Charlie'nin hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Oh Yoon-Dong'un beyaz perdeye uyarladığı "Red Velvet Happiness Diary: My Dear, ReVe1uv in Cinemas", Güney Koreli müzik grubu Red Velvet'in 10. yıl konseri ve grup üyelerinin hikayelerini konu ediniyor.
Altı yıllık bir aradan sonra yönettiği yeni filminde Mike Leigh, zorluklarla boğuşan ve insanca bir temas arayışında olan modern aile dinamiklerini keşfe çıkıyor. Sert olduğu kadar dokunaklı ve içten bu dram, Londra’da Black ailesinin çeşitli üyelerini takip ediyor: Herhangi bir konuda herkesle kavga etmeye hazır, inatçı Pansy, ona karşı çıkmaya zahmet bile etmeyen kocası Curtley ile yetişkin oğulları Moses ve cıvıl cıvıl kız kardeşi Chantal. Happy-Go-Lucky / Daima Mutlu (2008), Another Year / Ömrümüzden Bir Sene (2010), Mr. Turner (2014) gibi filmlerinde insan ilişkilerinin karmaşıklığını mercek altına aldığı doğalcı tarzıyla sevdiğimiz usta yönetmen Mike Leigh’nin bu son filmi dünya prömiyerini eylül ayında Toronto’da yaptı.
Fahri, sofistike konularda bilgisi yüksek, dürüst ve sempatik bir adamdır. Ancak bazı durumlarda kendinden beklenmeyecek derecede safça hareketler yapmaktadır. Fahri ilkokuldan beri Leyla'ya âşıktır. Son işinden de kovulup icraya düştüğünde, Leyla onu kendi çalıştığı inşaat firmasında işe aldırır. Fahri, yeni patronu Kamil'in gözüne girebilmek için ona Mansur Ark'ın sahne alacağı sürpriz bir doğum günü partisi düzenler. Ancak aksilikler peşini bırakmayacak, başına bir sürü bela açacaktır.
Handan Hanım bir malikânede tek başına yaşayan çok varlıklı bir kadındır. Funda, Senem, Neslihan adında 3 kızı Haluk adında 1 oğlu ve Nimet (Gudubet ) adında bir torunu onun yasal mirasçısıdır. Funda ihtiraslı bir kadın olduğundan ailede problemli gördüğü tüm kardeşlerini öldürüp ailenin mirasına tek başına sahip olmak ister. Bu amaçla kiralık katil tutarak başta annesi ve kardeşleri olmak üzere tüm aileyi tek tek öldürtür. Ancak yaşanan cinayetlere gudubet şahit olunca katilin planları değişir.
Film, gittikleri kampta yaşanan bir cinayeti araştıran bir grup arkadaşı anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Kemal Danacı'nın oturduğu korku türündeki "Kara Neme 2" filminin oyuncu kadrosunda Erol Sertel, Betül Baktarhan, Emir Hızır, Yeşim Gedik gibi isimler yer alıyor.
Film, kazara kardeşinin ölümüne sebep olan Asım'ın bu travmadan çıkamayıp iyice karanlık bir yola girmesini konu ediniyor.
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