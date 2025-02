Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 12 film birden vizyona girdi (21 Şubat 2025)

Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı, Pablo Larrain'ın biyografi türündeki filmi "Maria" izleyiciyle buluştu. Gerard Butler ve O'Shea Jackson'un oynadığı "Suç Takımı 2: Pantera", aksiyon meraklılarının beğenisine sunuldu. Haftanın korku filmleri ise "Gudubet", "Kara Neme 2" ve "The Monkey" filmleri oldu. Halil İbrahim Ceyhan, Altan Erkekli ve Hamdi Alkan'ın başrollerini paylaştığı "Son Bilet", dram ve aksiyon karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Mike Leigh'in yönettiği, Marianne Jean-Baptiste, Michele Austin ve David Webber'in oynadığı "Acı Gerçekler", Londra'da yaşayan Black ailesinin hikayesini anlatıyor.İlyas Salman, Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Aslan, Volga Sorgu, Levent İdem ve Zeynep Elçin'in rol aldığı "Oy'una Geldik", komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.Bilal Çatalçekiç'in yönetmenliğini yapıp, başrolünde Çetin Altay, Melissa Yıldırımer, Açelya Elmas, Birgül Ulusoy ve Mansur Ark ile oynadığı "Fahrinayt" haftanın bir diğer komedi filmi oldu. Deniz Könülşök, Buket Çelik, Ferdi Akarnur ve Selahattin Taşdöğen'in kamera karşısına geçtiği aksiyon türündeki "Kuzgun", Serkan Aygören yönetmenliğinde izleyiciyle buluştu. Haftanın animasyonu "Maskeli Kahramanlar", sihirli şekilde antik Çin krallığı Sanxingdui'ye taşınan ve burada şehri korumak için renkli bir süper kahraman ekibinin yardımına ihtiyaç duyan Amerikalı yetim Charlie'nin hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Oh Yoon-Dong'un beyaz perdeye uyarladığı "Red Velvet Happiness Diary: My Dear, ReVe1uv in Cinemas", Güney Koreli müzik grubu Red Velvet'in 10. yıl konseri ve grup üyelerinin hikayelerini konu ediniyor.