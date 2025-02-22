Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Daha fazla izlenmek için öyle bir şey yaptı ki... Japon yapıştırıcısıyla dudaklarını yapıştırdı, bin pişman oldu: Gözyaşlarını tutamadı

Daha fazla izlenmek için öyle bir şey yaptı ki... Japon yapıştırıcısıyla dudaklarını yapıştırdı, bin pişman oldu: Gözyaşlarını tutamadı

22.02.2025 07:48
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
22.02.2025 07:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıları şaşkına çevirmeye yetti. İsmi açıklanmayan genç daha fazla izlenmek için dudaklarını Japon yapıştırıcısıyla birbirine yapıştırdı. Yapıştırıcının etkisiyle dudaklarını açamayan genç ne yapacağını bilemedi ve gözyaşlarına boğuldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıları şaşkına çevirmeye yetti. İsmi açıklanmayan genç daha fazla izlenmek için dudaklarını Japon yapıştırıcısıyla birbirine yapıştırdı. Yapıştırıcının etkisiyle dudaklarını açamayan genç ne yapacağını bilemedi ve gözyaşlarına boğuldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

1

Sosyal medyada birbirinden ilginç görüntüler yayılmaya devam ediyor. Son olarak daha fazla izlenmek için tuhaflıklar yapan kitleye dudaklarını Japon yapıştırıcısıyla yapıştıran bir kişi eklendi. Kamera karşısına geçen ismi açıklanmayan adam dudaklarını Japon yapıştırıcısı sürdü. Ardından ise dudaklarını birbirine kenetleyerek kapattı.

2

Yapıştırıcı dudaklarını yapıştırınca büyük bir panik yaşayan adam bir süre dudaklarını açamadı. Ne yapacağını bilemeyince ise kamera karşısında ağlamaya başladı. O anlara yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hiçbir şey söyleyemedim. Bu resmen kötü anlamda bir çılgınlık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Amacı neymiş diyecektim de izlenmek" yorumunda bulundu.

İlginizi Çekebilir

Türk fenomen Güney Kore'de gündem oldu! İzdivaç programına katıldı

Türk fenomen Güney Kore'de gündem oldu! İzdivaç programına katıldı

 Sevgilisi başka bir erkekle birlikte oldu canlı canlı izledi!

Sevgilisi başka bir erkekle birlikte oldu canlı canlı izledi!

Bavulu kaybolan yolcu isyan etti! İçindekilerin değeri dudak uçuklattı

Bavulu kaybolan yolcu isyan etti! İçindekilerin değeri dudak uçuklattı

 39 kilo verdi! Bir gören bir daha baktı: "İnanılmaz bir değişim"

39 kilo verdi! Bir gören bir daha baktı: "İnanılmaz bir değişim"

 Otel banyosundan sarkan ipi çekti! "Bir anda telefon çaldı"

Otel banyosundan sarkan ipi çekti! "Bir anda telefon çaldı"
Mynet'in Sesi
İstanbul'dan Konya'ya ya da Roma'dan Milano'ya gitmek... Hangisi daha ucuz?İstanbul'dan Konya'ya ya da Roma'dan Milano'ya gitmek... Hangisi daha ucuz?
Buz tutan gölden aracıyla geçmek istediBuz tutan gölden aracıyla geçmek istedi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya yapıştırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Hangi bakanlar gidecek? ‘Erdoğan o bakanlarla görüşüp teşekkür etti’

Hangi bakanlar gidecek? ‘Erdoğan o bakanlarla görüşüp teşekkür etti’

Liselerde yeni dönem resmen başladı! MEB yönetmeliği değişti

Liselerde yeni dönem resmen başladı! MEB yönetmeliği değişti

Japon yapıştırıcısıyla dudaklarını yapıştırdı, bin pişman oldu

Japon yapıştırıcısıyla dudaklarını yapıştırdı, bin pişman oldu

Buz tutan gölden aracıyla geçmek istedi

Buz tutan gölden aracıyla geçmek istedi

Haluk Bilginer ve Angelia Jolie... İşte haftanın filmleri

Haluk Bilginer ve Angelia Jolie... İşte haftanın filmleri

Fobisi öyle bir şey yaptırdı ki...4 aydır böyle uyuyor

Fobisi öyle bir şey yaptırdı ki...4 aydır böyle uyuyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.