Daha fazla izlenmek için öyle bir şey yaptı ki... Japon yapıştırıcısıyla dudaklarını yapıştırdı, bin pişman oldu: Gözyaşlarını tutamadı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıları şaşkına çevirmeye yetti. İsmi açıklanmayan genç daha fazla izlenmek için dudaklarını Japon yapıştırıcısıyla birbirine yapıştırdı. Yapıştırıcının etkisiyle dudaklarını açamayan genç ne yapacağını bilemedi ve gözyaşlarına boğuldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Sosyal medyada birbirinden ilginç görüntüler yayılmaya devam ediyor. Son olarak daha fazla izlenmek için tuhaflıklar yapan kitleye dudaklarını Japon yapıştırıcısıyla yapıştıran bir kişi eklendi. Kamera karşısına geçen ismi açıklanmayan adam dudaklarını Japon yapıştırıcısı sürdü. Ardından ise dudaklarını birbirine kenetleyerek kapattı.

Yapıştırıcı dudaklarını yapıştırınca büyük bir panik yaşayan adam bir süre dudaklarını açamadı. Ne yapacağını bilemeyince ise kamera karşısında ağlamaya başladı. O anlara yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hiçbir şey söyleyemedim. Bu resmen kötü anlamda bir çılgınlık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Amacı neymiş diyecektim de izlenmek" yorumunda bulundu.