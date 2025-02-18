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  4. Sosyal medyayı salladı! 57 milyon izlenen değişim videosu 'Nasıl aynı kişi' dedirtti: Yorumlar gecikmedi

Sosyal medyayı salladı! 57 milyon izlenen değişim videosu 'Nasıl aynı kişi' dedirtti: Yorumlar gecikmedi

18.02.2025 16:25
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.02.2025 16:25
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Sosyal medyada 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan 'Plastique Tiara' isimli fenomen son değişim videosuyla gündem yarattı. Sosyal medyada 57 milyon izlenen görüntüler görenleri şaşkına çevirmeye yetti.

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam asıllı Amerikalı bir drag yıldızı sosyal medya fenomeni 'Plastique Tiara' paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fenomen isim "RuPaul's Drag Race" programının 11. sezonunda yer aldıktan sonra ünlenmiş ve aynı programın 'All Star' versiyonunda boy göstererek dans hünerlerini sergilemişti. Fenomen ismin danslarının yanında makyaj değişimleriyle de adından söz ettiriyor.

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'Plastique Tiara' isimli fenomen son yaptığı moda ve makyaj dönüşümüyle Instagram'da 57 milyon izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü değişimi şaşkınlıkla karşılarken yorum yapmayı da ihmal etmedi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben ne izledim böyle?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nasıl aynı kişi?" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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