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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan renkli görüntüler

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
YAŞAM  | 23.04.2019 18:15 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta büyük coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan renkli görüntüler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan renkli görüntüler

Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.
Ziyaretçiler arasında yeni evli bir çift de yer aldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığındaki heyet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Anıtkabir'i ziyaret etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Diyarbakır, Batman, Bingöl ve Elazığ'da düzenlenen törenlerle kutlandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Şırnak, Siirt ve Mardin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Siirt'te Atatürk Stadyumu'ndaki programda çeşitli gösteriler sunuldu.
Türkiye ve diğer ülkelere ait dans gösterilerinin ardından çocuklar birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosunda düzenlenen törende öğrenciler, çeşitli gösteriler sundu, bayram coşkusunu yaşadı.
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