23 Şubat reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

23 Şubat akşamı birbirinden farklı yapımlar izleyiciler karşısına çıktı. Kimisi çok izlendi kimisi ise daha az izlendi. 23 Şubat akşamı Show TV'de Baba, TV8'de Survivor All Star, Kanal D'de Sadakatsiz ve AT'de Kuruluş Osman yer aldı.

23 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Şubat Çarşamba akşamı, Survivor, Sadakatsiz, Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekrana geldi. 23 Şubat reyting sonuçlarına göre birinci gelen yapım açıklandı. 23 Şubat 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

23 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak...



