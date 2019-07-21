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23 yıl sonra gelen telefon hayatını değiştirdi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 21.07.2019 13:45 | Son Güncelleme

Ankara'da, Ramazan Sarı (23), 3 yaşındayken annesinden boşanan babası ölünce 'Ramazan Balcıoğlu' adına düzenlenmiş ikinci kimliğinin olduğunu öğrendi. Durumu düzelttirmek için nüfus müdürlüğüne giden Sarı, sahte kimlik bulundurmaktan gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakılan Sarı, askerliğini yapmasına rağmen kaçak göründüğü ve çift seçmen kaydından hakkında dava açıldığını öğrendi.

23 yıl sonra gelen telefon hayatını değiştirdi

Ramazan Sarı'nın hayatı Şubat 2019'da gelen telefonla değişti. Telefondaki kişi Ramazan Sarı'ya, kardeş olduklarını ve babalarının öldüğünü söyledi. Telefondaki kişiye inanmayan Sarı, annesine sorduğunda tüm gerçeği öğrendi. Birgül Sarı oğluna, 2015 yılında ölen eşi Mehmet Sarı'nın Ramazan Sarı'nın gerçek babası olmadığını söyledi. Sarı, annesinin, gerçek babası Tevhik Balcıoğlu'ndan 1999 yılında 3 yaşındayken boşandığını ve Mehmet Sarı'nın üvey babası olduğunu öğrendi. Boşandıktan sonra Balcoğlu "çocuğun kimliğini yırttım attım" dediği için Birgül Sarı'nın 2006 yılında ilkokula başlarken oğluna ikinci eşi Mehmet Sarı'nın üzerinden yeniden kimlik çıkarttığı ortaya çıktı.

CENAZEYE GİTTİ, BAŞKA KİMLİĞİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Gerçeği öğrenen Ramazan Sarı, hiç görmediği gerçek babası Tevhik Balcıoğlu'nun, Bolu'nun Dörtdivan ilçesi Aşağıdüğer Mahallesi'ndeki cenazesine gitti. Burada kardeşi Özgür Balcıoğlu, Ramazan Sarı'ya, doğumdan sonra verilen Ramazan Balcıoğlu adına düzenlenmiş kimliğini verdi. Sarı, Ankara'ya döndüğünde karışıklığı gidermek için Mamak Nüfus Müdürlüğü'ne gitti. Sarı, burada sahte kimlik bulundurduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Sarı, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

'ASKERLİĞİ YAPTIĞIM HALDE KAÇAK GÖRÜNÜYORUM'

Ramazan Sarı, 23 yıldır kullandığı Ramazan Sarı adına düzenlenen kimliğinin alındığını, Ramazan Balcıoğlu adına düzenlenen ilk kimliğinin kendisine verildiğini söyleyerek, "Benim, askerliği yaptığım, ehliyet aldığım, okul okuduğum kimliğim şimdi devletin elinde. Yeni kimlikte benim sigorta kaydım yok, okul kaydım yok, askerliği yapmış olmama rağmen kaçak görünüyorum. Bu olaydan dolayı mağduriyet yaşadım" dedi.

'ESKİ KİMLİĞİME KAVUŞUP, NORMAL HAYATIMA DEVAM ETMEK İSTİYORUM'

Ramazan Sarı, savcılıkta kendisinden DNA testi istendiğini, adli tatil nedeniyle soruşturma ve dava aşamasının gecikeceğini belirterek, "Ancak mahkeme kararıyla bu durumu düzelttirebileceğim söylendi. Ancak adli tatil araya girdi, süreç uzadı. Bana bazı kişiler 'askerliği yeniden yaparsın' diyor. Ne yapacağımı şaşırdım, ortada kaldım. Benim bir suçum yokken açıktan okuduğum liseye kayıt yaptıramıyorum. Yeni kimliğimde askerliği yapmadığım gözüktüğü için iş bulamıyorum. Hiç sigorta kaydım gözükmüyor. Maddi ve manevi zor durumdayım. Bir an önce sorunun giderilmesini istiyorum. Davanın bir an önce açılıp, eski kimliğime kavuşarak, normal hayatıma devam etmek istiyorum" dedi.

Sarı, Yüksek Seçim Kurulu'nun da çift seçmen kaydı olması nedeniyle hakkında dava açtığını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

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