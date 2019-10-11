YEMEK

237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.10.2019 15:30 | Son Güncelleme

Antalya’da girişimci Mustafa Hazar, hobi olarak başladığı turşuculukta 237 çeşit turşu ve 12 bin kavanoza ulaştı. Daha önce ahtapot, sarımsak, çam kozalağı, bıldırcın ve tavuk yumurtası turşusu kuran Hazar, son olarak ejder meyvesinin turşusunu kurmayı başardı.

18 yıldır restoran işleten Hazar, 28 yıl önce hobi olarak başladığı turşuculukta bugün 237 çeşit turşuya ulaştı. Anadolu coğrafyasında yetişen tüm sebze ve meyvelerin turşusunu kurma amacında olan Hazar, bazı balık türlerinin de turşusunu kurdu.

TURŞU ÇEŞİTLERİNE YOĞUN İLGİ VAR
Ahtapot, sarımsak, çam kozalağı, bıldırcın ve tavuk yumurtası, yer elması, şeker pancarı, fındıktan da turşu kuran Hazar, son olarak koleksiyonuna ejder meyvesini ekledi. Mustafa Hazar, kavanozlardaki rengarenk turşularını restoranının giriş ve içindeki reyonlarda sergilemeye başladı. Doğal olması nedeniyle il dışından da yoğun talebin olduğu turşulara hamile kadınlarda büyük ilgi gösteriyor.

Klasik turşulardan lahana, biber, salatalığın talep gördüğü işletmede fiyatlar 20 ile 250 TL arasında değişiyor. Hazar, 10 gün sonra olgunlaşacak olan ejder meyvesi turşusunu 30 TL’den satışa çıkaracak.

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Anahtar Kelimeler:
turşu çeşitleri ejder meyvesi turşusu

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