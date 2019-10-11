237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor

18 yıldır restoran işleten Hazar, 28 yıl önce hobi olarak başladığı turşuculukta bugün 237 çeşit turşuya ulaştı. Anadolu coğrafyasında yetişen tüm sebze ve meyvelerin turşusunu kurma amacında olan Hazar, bazı balık türlerinin de turşusunu kurdu.

TURŞU ÇEŞİTLERİNE YOĞUN İLGİ VAR

Ahtapot, sarımsak, çam kozalağı, bıldırcın ve tavuk yumurtası, yer elması, şeker pancarı, fındıktan da turşu kuran Hazar, son olarak koleksiyonuna ejder meyvesini ekledi. Mustafa Hazar, kavanozlardaki rengarenk turşularını restoranının giriş ve içindeki reyonlarda sergilemeye başladı. Doğal olması nedeniyle il dışından da yoğun talebin olduğu turşulara hamile kadınlarda büyük ilgi gösteriyor.

Klasik turşulardan lahana, biber, salatalığın talep gördüğü işletmede fiyatlar 20 ile 250 TL arasında değişiyor. Hazar, 10 gün sonra olgunlaşacak olan ejder meyvesi turşusunu 30 TL’den satışa çıkaracak.



