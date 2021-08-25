24 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

24 Ağustos Salı günü Show TV'de Güldür Güldür Show, Şahsiyet, Cebimdeki Yabancı, ATV'de Robin Hood, İkimizin Sırrı, Kanal D'de Baht Oyunu, Star TV'de Ada Masalı, TV8'de MasterChef, FOX TV'de Aşk Mantık İntikam, reytinglerde birbirleriyle yarıştı. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 MASTERCHEF TURKIYE TV8
2 BAHT OYUNU KANAL D
3 FOX ANA HABER FOX
4 ADA MASALI STAR TV
5 HAVA DURUMU KANAL D
6 MUSLUM (T.S) TRT 1
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 BAHT OYUNU (OZET) KANAL D
9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
10 ROBIN HOOD (Y.S) ATV
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