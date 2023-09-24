24 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI! Kirli Sepeti, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 24 Eylül Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kirli Sepeti, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 24 Eylül Pazar gününün reyting sonuçları...

24 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Eylül Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.



GEÇEN HAFTANIN (17 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

17 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, 3.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu”, 3.sırada “Kim Milyoner Olmak İster” yer aldı.





