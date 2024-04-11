24 gün arayla anne ve babasını kaybetmişti! Zafer Algöz'den duygu dolu bayram paylaşımı

Oyuncu Zafer Algöz, 8 Mart'ta annesinin ölümüyle sarsılmıştı. Güner Algöz (83), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Algöz'ün babası ise bu kayıptan 24 gün sonra yaşamını yitirdi.

62 yaşındaki oyuncu, 24 gün sonra babasının gelen vefat haberinde ise "Başımız sağ olsun. Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algöz'ü de kaybettik. 65 yıllık aşıklar cennette buluştular. Cekko babamızı Balıkesir Burhaniye Koca Camii'nden uğurlayacağız, Geriş Kabristanında defnedeceğiz. Sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullanmıştı.

Anne ve baba acısını art arda yaşayan Zafer Algöz için Ramazan Bayramı buruk geçiyor. Instagram hesabından annesi Güner Algöz ve babası Cevdet Algöz'ün yer aldığı bir fotoğrafı yayınlayan sanatçı, "Sizler olmadan ilk bayramımız. Mekânları cennet, ruhları şad olsun" mesajını yazdı.







