24. gün iftar menüsü: Hem kolay hem de şık bir sofra hazır!

TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 adet tavuk göğsü

1 litre tavuk suyu veya su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay bardağı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

yarım çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Tavuk göğsünü suyla birlikte haşlayın ve piştikten sonra küçük parçalara ayırın.

Tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Üzerine yavaş yavaş tavuk suyunu ekleyip karıştırarak kaynamaya bırakın.

Didiklenmiş tavuk etlerini çorbaya ilave edin.

Ayrı bir kapta yoğurt yumurta sarısı ve limon suyunu çırparak terbiye hazırlayın.

Kaynamakta olan çorbadan bir kepçe alıp terbiyeye ekleyerek ılıştırın.

Hazırladığınız terbiyeyi çorbaya yavaşça ekleyip karıştırın.

Tuz ve karabiberi ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.

Sıcak şekilde servis edin.

FIRINDA KAŞARLI MANTAR

Malzemeler

400 gram kültür mantarı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

yarım çay kaşığı karabiber

isteğe bağlı biraz kekik veya pul biber

Yapılışı

Mantarları güzelce yıkayıp fazla suyunu süzün ve sap kısımlarını temizleyin.

Mantarları fırın kabına dizin.

Sarımsağı ince ince doğrayıp zeytinyağı ve tereyağı ile karıştırın.

Hazırladığınız karışımı mantarların üzerine gezdirin.

Tuz ve karabiberi ekleyin.

Üzerlerine rendelenmiş kaşar peynirini paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında mantarlar yumuşayıp peynirler kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Fırından çıkarıp sıcak olarak servis edin.

KURU DOLMA

Malzemeler

20 adet kuru patlıcan

1 su bardağı pirinç

1 adet büyük kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kuru nane

yarım çay kaşığı kimyon

yarım demet maydanoz

1 çay bardağı sıcak su

Yapılışı

Kuru patlıcanları kaynar suda yaklaşık 10 dakika haşlayın ve yumuşamalarını bekleyin.

Haşlanan patlıcanları sudan çıkarıp süzülmeye bırakın.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve ince doğranmış soğanı kavurun.

Üzerine sarımsağı ekleyip kısa süre daha kavurun.

Domates ve biber salçasını ekleyip birkaç dakika karıştırın.

Yıkanmış pirinci tavaya ekleyin ve karıştırın.

Tuz karabiber pul biber nane ve kimyonu ilave edin.

İnce doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın.

Yarım çay bardağı sıcak su ekleyip harcı birkaç dakika pişirin ve ocaktan alın.

Hazırlanan iç harcı haşlanmış patlıcanların içine çok sıkı olmayacak şekilde doldurun.

Dolmaları tencereye yan yana dizin.

Üzerlerine biraz zeytinyağı gezdirin ve bir çay bardağı kadar sıcak su ekleyin.

Kısık ateşte yaklaşık 30 dakika pişirin.

Dinlendirdikten sonra servis edin.

ZERDE TATLISI

Malzemeler

1 çay bardağı pirinç

5 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı zerdeçal veya birkaç tel safran

2 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı su nişastayı açmak için

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı gül suyu isteğe bağlı

Yapılışı

Pirinci yıkayıp süzün ve bir tencereye alın.

Üzerine suyu ekleyip pirinçler iyice yumuşayana kadar pişirin.

Zerdeçal veya safranı ekleyip karıştırın.

Şekeri ilave edip birkaç dakika daha kaynatın.

Ayrı bir kapta nişastayı suyla açın.

Hazırlanan nişastayı tatlıya yavaş yavaş ekleyerek karıştırın.

Dolmalık fıstık ve kuş üzümünü ilave edin.

Tatlı kıvam alana kadar birkaç dakika daha kaynatın.

İsteğe bağlı olarak gül suyunu ekleyip karıştırın.

Tatlıyı kaselere paylaştırın.

Oda sıcaklığına geldikten sonra servis edin.