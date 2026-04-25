Pazarcıların hilesi ortaya çıktı! Çürük ürünleri taze gibi gösterdikleri yöntemler bakın neler

Sebze ve meyve alışverişinde sadece görünen kısmı değerlendirmek yeterli olmayabilir. Pazar tezgahlarında bazı ürünler, çeşitli hilelerle daha taze gösterilebiliyor. Bu yüzden pazar ve market alışverişinde ürünleri seçerken dikkatli olmakta fayda var.

Gökçen Kökden

Pazar tezgahlarında sergilenen ürünler çoğu zaman oldukça canlı ve iştah açıcı görünür. Ancak, bu görüntünün her zaman ürünün gerçek durumu hakkında doğru fikir veremeyebiliyor. Tüketicilerin özellikle bahsedeceğimiz bu detaylara karşı daha dikkatli olmalı. İşte pazar tezgahlarında çürük ürünleri taze gibi gösteren yöntemler.

EN SIK KARŞILAŞILAN YÖNTEMLER

Üst kısım taze, alt kısım zayıf olabilir

Tezgahın en üstüne genellikle en iyi ürünler yerleştirilir. Alt kısımlarda ise ezilmiş, yumuşamış ya da beklemiş ürünler bulunabilir. Bu yüzden sadece üstten seçmek yerine altı da kontrol etmek önemli.

Yapraklı ürünlerde üst katman yanıltabilir

Marul, ıspanak gibi ürünlerde dış yapraklar daha taze görünürken iç kısımlar sararmış olabilir. İç kısmı da kontrol etmek gerekir. Pazar tezgahlarında seçmeden ürün almak, eve çürük sebzeyle dönmenize neden olabilir...

Ezik kısmı gizleme

Çilek, domates gibi hassas ürünlerde ezik veya çürük kısımlar altta kalacak şekilde dizilebilir. Paketli veya üst üste ürünlerde dikkatli olunmalı. Hatta mümkünse ne pazarda ne de manavda paketli meyve sebze almayın. Paketi açtığınızda çoğu zaman çürük ve ezik meyveler göreceksiniz.

Islatılarak canlı gösterme

Sebze ve meyveler zaman zaman suyla ıslatılarak daha parlak ve diri görünmesi sağlanabilir. Bu durum tazelik algısını artırsa da gerçek tazeliği yansıtmayabilir.

Önceden doldurulmuş poşetler

Hazır poşetlerde ürünlerin alt kısmı görünmediği için kalitesini anlamak zorlaşır. Mümkünse ürünü kendiniz seçmek daha güvenli.

NASIL DAHA DOĞRU SEÇİM YAPILIR?

Ürünü mümkünse kendiniz seçin.
Alt ve iç kısımları kontrol edin.
Aşırı parlak veya ıslak ürünlere temkinli yaklaşın.
Yumuşamış bölgeleri kontrol edin.

Pazarda satılan ürünlerin büyük bölümü doğal ve güvenli olsa da, yalnızca görüntüye bakarak karar vermek yanıltıcı olabilir. Küçük kontrollerle daha taze ve kaliteli ürün seçmek mümkün.

