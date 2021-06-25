24 Haziran reyting sonuçları: Seksenler, Bir Zamanlar Çukurova, Survivor reyting sıralaması

24 Haziran reyting sonuçları belli oldu. 24 Haziran’da yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçlarında Bir Zamanlar Çukurova, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Survivor öne çıktı.

24 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Bir Zamanlar Çukurova”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert”, 3.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Survivor” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Bir Zamanlar Çukurova”, 2.sırada “Survivor”, 3.sırada “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

Ekranlara yeniden dönen TRT1 dizisi “Seksenler” Total’de 9., AB’de 5. sırada yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 SURVIVOR TV8

4 ESRA EROL'DA ATV

5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

6 FOX ANA HABER FOX

7 ATV GUN ORTASI ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 SEKSENLER TRT 1

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 SURVIVOR TV8

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 FOX ANA HABER FOX

5 SEKSENLER TRT 1

6 ESRA EROL'DA ATV

7 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 SURVIVOR EKSTRA TV8

10 hava durumu KANAL D



