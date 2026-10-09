Eski telefonunuz robota dönüşebilir! Çekmeceye atmadan önce bir kez daha düşünün

Çekmecelerde unutulan eski Android telefonlar, yeni bir kullanım alanına kavuşabilir. UCLA araştırmacıları, akıllı telefonların işlem gücünden, kameralarından ve sensörlerinden yararlanarak çalışan PhoneBot adlı düşük maliyetli bir insansı robot geliştirdi.

Pahalı donanımlar yerine sıradan bir Android telefon kullanan araştırmacılar, yaklaşık 400 dolar yapım maliyetine sahip, çalışan bir prototip ortaya çıkardı. Bu tutara akıllı telefonun fiyatı dâhil değil.



Görsel kaynağı: Credit: arXiv (2026). DOI: 10.48550/arxiv.2610.08737

400 DOLARLIK PHONEBOT NELER YAPABİLİYOR?

Yaklaşık 48 santimetre boyunda ve 1,8 kilogram ağırlığında olan PhoneBot, küçük boyutlarına rağmen dikkat çekici hareketler gerçekleştirebiliyor.

Araştırmacıların gerçekleştirdiği gösterimlerde robotun yürüyebildiği, bir insanı takip edebildiği ve yüzüstü yere düştükten sonra kendi başına ayağa kalkabildiği görüldü.

PhoneBot'un en dikkat çekici özelliği ise bu işlemler için pahalı kameralar ve özel işlem donanımları yerine Android telefon kullanması.

Robotun gövdesine yerleştirilen akıllı telefonun kamerası, çevredeki insanları algılamak ve takip etmek için kullanılıyor. Telefonun yerleşik sensörleri ise robotun hareketlerini ve yönelimini izliyor.

Android telefon, hareket komutlarını işleyerek Wi-Fi üzerinden robotun 13 motorunu kontrol eden küçük bir bilgisayara iletiyor. Böylece akıllı telefon, robotun hareketlerini yöneten sistemin merkezinde yer alıyor.

2017 MODEL ANDROID TELEFONLA BİLE ÇALIŞIYOR

Görsel kaynağı: Credit: arXiv (2026). DOI: 10.48550/arxiv.2610.08737

PhoneBot'un çalışması için yeni nesil ve pahalı bir akıllı telefona ihtiyaç duyulmuyor.

Araştırmacılar, geliştirdikleri robotu dört farklı Android cihazla test etti. Bunlar arasında 2017 model Honor 9 ile Motorola ve Samsung'un daha yeni bütçe dostu telefonları da bulunuyor.

Test edilen dört telefon da robotun temel görevlerini başarıyla gerçekleştirdi. Ancak Honor 9, gerekli Google hizmetlerine sahip olmadığı için haritalama özelliğini destekleyemedi.

Bu sonuçlar, çekmecedeki eski Android telefonların hâlâ işe yarayabileceğine işaret ediyor.

PHONEBOT'UN BAZI SINIRLAMALARI BULUNUYOR

PhoneBot henüz ev işlerini gerçekleştirebilecek seviyede değil. Robotun kolları bulunmuyor ve yürüme yeteneği şimdilik yalnızca düz zeminler için geliştirildi.

Ayrıca uygun fiyatlı motorları, robotun taşıyabileceği ağırlığı sınırlandırıyor.

Araştırmacılar, gelecekte PhoneBot'un engebeli yüzeylerde hareket edebilmesini, hafif kollara sahip olmasını ve ses işleme görevlerinin daha büyük bölümünü doğrudan akıllı telefonda gerçekleştirmesini hedefliyor.

YÜRÜYÜŞÜ İYİLEŞTİRMEK İÇİN ÖZEL EĞİTİM UYGULANDI

PhoneBot, Intel'in tekerlekli OpenBot platformu gibi daha önce yapılan akıllı telefon destekli robotik araştırmalarına dayanıyor. Ancak iki ayaklı bir robotu güvenilir biçimde yürütmek, özellikle denge söz konusu olduğunda bambaşka bir zorluk oluşturuyor.

Ekibin araştırma makalesine göre araştırmacılar, robotun yürüme performansını iyileştirmek amacıyla yazılımını hareketlerin ayna görüntüsü örnekleriyle eğitti. Bu yöntem, iki bacağın hareket sırasında yükü daha dengeli paylaşmasına yardımcı oldu.

Açık kaynaklı olarak geliştirilen PhoneBot'un temel amacı, pahalı insansı robotlarla rekabet etmek değil. Proje, özellikle öğrencilerin ve araştırmacıların robotik deneyler yapmasını daha ekonomik ve erişilebilir hâle getirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Digital Trends