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24 Kasım reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

25.11.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Kasım Çarşamba akşamı MasterChef, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Ada Masalı, Kanunsuz Topraklar gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları TİAK tarafından paylaşıldı.

24 Kasım reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

24 Kasım 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de Kuruluş Osman, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar, Star TV’de Ada Masalı, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Hıçkırık ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımlar reytinglerde birbirleriyle yarıştı. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor

24 KASIM 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

24 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kuruluş Osman” 2. sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Sadakatsiz”, 3.sırada ATV’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2.sırada “Sadakatsiz” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

24 Kasım reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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