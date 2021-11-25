24 Kasım reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

24 Kasım 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de Kuruluş Osman, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar, Star TV’de Ada Masalı, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Hıçkırık ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımlar reytinglerde birbirleriyle yarıştı. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor
24 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kuruluş Osman” 2. sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Sadakatsiz”, 3.sırada ATV’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2.sırada “Sadakatsiz” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
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