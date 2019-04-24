24 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Haftaya yükselişle başlayan altın, gram fiyatı olarak 239,6 TL seviyesinde stabil olmuştu. Geçtiğimiz hafta boyunca, özellikle hafta sonuna doğru döviz kurları ve altının ons fiyatına paralel hareketler gösteren altın, 22 Nisan 2019’u 238,3 TL’den kapatmıştı. Bir önceki haftanın son gününe göre yüzde 0,19 prim yapan altının gram fiyatı, dengeli bir seyir izliyor. Pazartesi günü Kapalıçarşı’da çeyrek altın 391 TL, Cumhuriyet altını bin 600 TL’den satılmıştı. Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı, yüzde 0,17 değer kazanarak bin 277,90 dolar seviyesinden işlem gördü.
Haftanın tam ortasındaki günde altının ons fiyatının yatay eğilimli, gram altının ise yükseliş eğilimli olmasını bekleyen analistler, ABD’nin büyüme verisinin açıklanmasının ons altın fiyatında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faiz konusunda yapılacak açıklama ile yükseliş eğilimli olmaya devam etmesini bekliyorlar. Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve mazbata karışıklığının bir şekilde sonuca ulaşmasıyla 5,71’e gerileyen Dolar/TL bu seviyede kalıcı olamamış ve altı ayın en yüksek seviyesine kadar çıkmıştı. 22 Nisan sabahı 5,86 TL’yi aşan Dolar’ın yanı sıra altın fiyatları da yılın en düşük seviyesinden yükselişe geçmişti. Cuma günü piyasalarda Paskalya tatili yaşanması da işlem hacimlerini azaltmıştı. Piyasalarda 5,80 civarlarında dalgalanan dolar kuru, 22 Nisan’da 5,86’yı aşarak 23 Ekim 2018 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi kaydetmişti. Altının ons fiyatı ise 1271 Dolar ile Aralık 2018’den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Bu seviyeden yükselen altın 1279 Dolar’a kadar çıktı.
24 Nisan 2019 güncel altın fiyatları şöyle
Altının gram fiyatı alış 239,01 TL ve satış 239,05 TL.
Çeyrek Altın fiyatı alış 382,42 TL ve satış 390,86 TL.
Yarım Altın fiyatı alış 762,45 TL ve satış 781,71 TL.
Tam Altın fiyatı alış 1.523,5300 TL ve satış 1.553,4000 TL.
Gremse Altın fiyatı alış 3824,22 TL ve satış 3908,57 TL.
Reşat Altın fiyatı alış 1581,00 TL ve satış 1605,00 TL.
Cumhuriyet Altını fiyatı alış 1581,00 TL ve satış 1605,00 TL.
22 Ayar Altın fiyatı 217,98 TL ve satış 218,02 TL.
18 Ayar Altın fiyatı 174,48 TL ve satış 174,51 TL.
14 Ayar Altın fiyatı 136,24 TL ve satış 136,26 TL.
Ata Lira 1577,49 TL ve satış 1616,02 TL.
Bilezik fiyatı 216,80 TL ve satış 218,50 TL.
Altın Ons 1270,03 TL ve satış 1270,32 TL.
Asya piyasalarında dalgalanmalı bir seyir izleyen gram altın kuru, yurt içi piyasalarına düşüşle girmişti. Analistler, küçük dalgalanmalar ve düşüşlerle birlikte altının yeni günde çok büyük bir değişiklik olmadıkça önceki günkü hareketine devam edeceğini bildiriyor.
Ons altın için destek noktaları: 1273 – 1267 – 1263 ve direnç noktaları: 1281 – 1286 – 1291,15 olarak tahmin ediliyor. Gram altının destek noktalarında tahmin şöyle: 237,15 – 235,45 – 233,55 ve direnç noktaları ise 240,65 – 242,65 – 243,75.
Altın fiyatlarında piyasalardaki son durum şöyleydi:
Altının gram fiyatı alış 237.9277 TL, satış 238.7960 TL.
Çeyrek Altın fiyatı alış 390.0118 TL, satış398.9315 TL.
Yarım Altın fiyatı alış 783.0236 TL, satış 790.0179 TL.
Tam Altın fiyatı alış 1533.0703 TL, satış 1563.2353 TL.
Gremse Altın fiyatı alış 3904.3146 TL, satış 3984.4796 TL.
Reşat Altın fiyatı alış 1535.5031 TL, satış 1566.7581 TL’den gerçekleşti.
Cumhuriyet Altını fiyatı alış 1578.3460 TL, satış 1578.3460 TL.
24 Ayar Altın fiyatı alış 237.9277 TL, satış 238.7960 TL.
22 Ayar Altın fiyatı alış 216.5142 TL, satış 217.3044 TL.
18 Ayar Altın fiyatı alış 178.4458 TL, satış 179.0970 TL.
14 Ayar Altın fiyatı alış 138.7118 TL, satış 139.2181 TL.
Has Altın alış 237.9277 TL, satış 238.7960 TL.
Ata Lira alış 1572.6069 TL, satış 1578.3460 TL.
Bilezik fiyatı alış 216.5142 TL, satış 217.3044 TL.
Altın Ons alış 7399.5515 TL, satış 7426.5556 TL.
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