24 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Haftaya yükselişle başlayan altın, gram fiyatı olarak 239,6 TL seviyesinde stabil olmuştu. Geçtiğimiz hafta boyunca, özellikle hafta sonuna doğru döviz kurları ve altının ons fiyatına paralel hareketler gösteren altın, 22 Nisan 2019’u 238,3 TL’den kapatmıştı. Bir önceki haftanın son gününe göre yüzde 0,19 prim yapan altının gram fiyatı, dengeli bir seyir izliyor. Pazartesi günü Kapalıçarşı’da çeyrek altın 391 TL, Cumhuriyet altını bin 600 TL’den satılmıştı. Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı, yüzde 0,17 değer kazanarak bin 277,90 dolar seviyesinden işlem gördü.

Haftanın tam ortasındaki günde altının ons fiyatının yatay eğilimli, gram altının ise yükseliş eğilimli olmasını bekleyen analistler, ABD’nin büyüme verisinin açıklanmasının ons altın fiyatında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faiz konusunda yapılacak açıklama ile yükseliş eğilimli olmaya devam etmesini bekliyorlar. Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve mazbata karışıklığının bir şekilde sonuca ulaşmasıyla 5,71’e gerileyen Dolar/TL bu seviyede kalıcı olamamış ve altı ayın en yüksek seviyesine kadar çıkmıştı. 22 Nisan sabahı 5,86 TL’yi aşan Dolar’ın yanı sıra altın fiyatları da yılın en düşük seviyesinden yükselişe geçmişti. Cuma günü piyasalarda Paskalya tatili yaşanması da işlem hacimlerini azaltmıştı. Piyasalarda 5,80 civarlarında dalgalanan dolar kuru, 22 Nisan’da 5,86’yı aşarak 23 Ekim 2018 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi kaydetmişti. Altının ons fiyatı ise 1271 Dolar ile Aralık 2018’den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Bu seviyeden yükselen altın 1279 Dolar’a kadar çıktı.