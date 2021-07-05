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24 saat bisiklet yarışı Türkiye’de

05.07.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada büyük ilgi gören ve Türkiye’de düzenlenecek olan 24 saat sürecek bisiklet yarışı heyecanı, 21-22 Ağustos tarihlerinde Intercity İstanbul Park Formula 1 pistinde yaşanacak.

24 saat bisiklet yarışı Türkiye’de

Türk Telekom, Türkiye’de ilk defa düzenleneceği belirtilen İstanbul 24 Saat Boostrace bisiklet yarışlarının isim ve ana sponsoru oldu. Dünyada yoğun ilgi gören 24 saat bisiklet yarışı, 21-22 Ağustos 2021 tarihlerinde Intercity İstanbul Park Formula 1 pistinde yapılacak. Verilen bilgiye göre, Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace yarışması için istanbul24h.com/ adresine girilerek kaydolunabiliyor.

24 SAAT BOYUNCA PEDAL ÇEVİRECEKLER

Verilen bilgiye göre bisiklet yarışması; 2,4 veya 6 kişilik takımların değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirecekleri bir yarış olacak. Her takımdan aynı anda sadece 1 kişi pistte bisiklet sürerken kalma sürelerini her takım kendi belirleyecek. Derecelendirme ise katedilen mesafeye göre belirlenecek. Her takıma yarış boyunca takım arkadaşlarını beklemeleri ve dinlenmeleri için Pit alanına açılan garajlarda belirli alanlar tahsis edilecek. Yarışma esnasında ayrıca Tivibu tarafından canlı yayın ve öncesi haftalarda program içerikleri yayınlanacak. (İHA)

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