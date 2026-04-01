24 yıl sonra Dünya Kupası'na kaldık! TFF Başkanı iddialı konuştu: "Dünya Kupası'nı biz alacağız"

Türk futbol tarihinde altın bir sayfa daha açıldı! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda adeta ölüm kalım maçına çıkan A Milli Futbol Takımımız, sahadan tarihi bir zaferle ayrılarak tüm ülkeyi sevince boğdu.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU’NDAN DÜNYA KUPASI İLANI: "O KUPA TÜRKİYE’YE GELECEK!"

Kosova karşısında alınan galibiyetin ardından sıcağı sıcağına açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbol tarihine geçecek bir iddiada bulundu. Hacıosmanoğlu, "Dünya Kupası'nı biz alacağız" diyerek milli takımın çıtasını en zirveye koydu.

Milli Takım’ın Kosova karşısındaki baskın oyunu ve özellikle Orkun Kökçü gibi yıldızların saha içindeki devleşen performansı, TFF kanadında şampiyonluk inancını perçinledi. Maç sonu basın mensuplarına konuşan Hacıosmanoğlu, hedeflerinin sadece katılım sağlamak değil, kupayı kaldırmak olduğunu vurguladı.

İLK KATILIM 1954

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı ilk Dünya Kupası organizasyonu 1954'te oldu.

Macaristan, Batı Almanya ve Güney Kore'yle aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında Güney Kore'yi 7-0 yendi.

Grup formatı gereği Batı Almanya'yla yeniden karşılaşan milliler, rakibine 7-2 mağlup olarak elendi.

2002'DE 3. OLDU

A Milli Futbol Takımı'nın katıldığı son Dünya Kupası macerası 48 yıl sonra gerçekleşti. 2002 yılında play-off turunda Avusturya'yı geçerek organizasyona katılma hakkı kazanan milliler; turnuvayı 3. sırada tamamlayarak tarihi başarı elde etti.

Kosova'yı yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ay-yıldızlılar, 3. kez organizasyonda boy gösterecek.