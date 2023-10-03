MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 24 yıllık hasret! "Bana dua et abla!" dedi, gözyaşları sel oldu! DNA sonucunu görünce Esra Erol bile duygulandı

24 yıllık hasret! "Bana dua et abla!" dedi, gözyaşları sel oldu! DNA sonucunu görünce Esra Erol bile duygulandı

03.10.2023 07:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berke Kalem, Esra Erol'dan biyolojik anne ve babasını bulmak için yardım istedi. Esra Erol 24 yıllık hasreti bir gün içerisinde bitirmeyi başardı. Yapılan DNA sonucu ise yeni belli oldu. Esra Erol, canlı yayında DNA sonucunu okurken gözyaşları sel oldu.

Anne ve babası tarafından küçük yaşta Sevim Kalem - Sebahattin Kalem çiftine evlatlık verilen Berke Kalem, Esra Erol'da programına başvurarak yardım istedi.

İZLEYENLERE DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI!

Esra Erol genç çocuğun çağrısına kayıtsız kalamadı. Berke'nin önce annesi sonrasında ise babası bulundu. Esra Erol, baba İlhan ile Berke'yi programda bir araya getirdi. Canlı yayında birbirlerine sarılan baba-oğul izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

q1

CANLI YAYINA DAMGA VURAN SİTEM

İlhan Bey yaptığı açıklamada "Oğlum Berke'yi çok aradım. Şu anki eşimle bu programı izlerken denk geldim" dedi. Birlikte olduğu Başak Hanım'ın bebeğini sakladığını ifade eden İlhan Bey kendisini bu sözlerle savunurken Berke de "Beni hiç merak etmedin mi?" diye sordu.

7476

İlhan Bey yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Esirgeme Kurumu'na gittiğimizde senin iyi bir aileye verildiğin söylendi. Zor bir durum. Ne deseniz haklısınız. Berke'nin vereceği her karara da hazırım"

56

Berke ve babası sarılarak canlı yayında barıştı.

CANLI YAYINDA HEYECANLI BEKLEYİŞ

24 yıl sonra annesiyle telefon görüşmesi yaptığını söyleyen Berke, DNA sonucunu öğrenmek için bir kez daha stüdyoya geldi.

Berke açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aradım, kardeşi çıktı. Dalga geçtiler. Alkol kullanmışlardı. Kafaları güzeldi birbirimizi anlamıyorduk. 4 saat boyunca telefonda durdum. 'Ben sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum, ortada bir gerçek var o da sensin' dedi. 'Pazartesi günü yayına çıkarsan beni unut' dedi. Çok dalga geçti benimle. Ağza alınmayacak kelimeler kullandı. 'Beni programa çıkarak neden deşifre ediyorsun?' dedi"

hh

ESRA EROL, DNA SONUCUNU AÇIKLADI

Berke Bey'in bu açıklaması sonrası gözler DNA testinin sonucu için Esra Erol'a çevrildi.

Esra Erol, DNA sonucunu şu sözlerle duyurdu:

"İlhan Turan ve Berke Kalem örneklerinden elde edilen DNA'larda yapılan bağlantı analizi sonucunda biyolojik ilişki saptanmıştır. Yani baba İlhan Turan'dır"

Canlı yayında gözyaşları sel oldu. Ünlü sunucu Esra Erol'un duygulandığı gözlemlenirken Berke'nin şaşkınlığı da yüzünden okundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilçam'ın cesur kadını son haliyle şaşırttıYeşilçam'ın cesur kadını son haliyle şaşırttı
Eski hali sosyal medyayı salladı! Görenler inanamadı Eski hali sosyal medyayı salladı! Görenler inanamadı
Göğüslerini zar zor kapatan minicik iç çamaşırıyla poz verdiGöğüslerini zar zor kapatan minicik iç çamaşırıyla poz verdi
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Esra Erol'da esra erol canlı esra erol canlı yayın anne istedi çocuğun

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.