24 yıllık hasret! "Bana dua et abla!" dedi, gözyaşları sel oldu! DNA sonucunu görünce Esra Erol bile duygulandı

Anne ve babası tarafından küçük yaşta Sevim Kalem - Sebahattin Kalem çiftine evlatlık verilen Berke Kalem, Esra Erol'da programına başvurarak yardım istedi.

İZLEYENLERE DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI!

Esra Erol genç çocuğun çağrısına kayıtsız kalamadı. Berke'nin önce annesi sonrasında ise babası bulundu. Esra Erol, baba İlhan ile Berke'yi programda bir araya getirdi. Canlı yayında birbirlerine sarılan baba-oğul izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

CANLI YAYINA DAMGA VURAN SİTEM

İlhan Bey yaptığı açıklamada "Oğlum Berke'yi çok aradım. Şu anki eşimle bu programı izlerken denk geldim" dedi. Birlikte olduğu Başak Hanım'ın bebeğini sakladığını ifade eden İlhan Bey kendisini bu sözlerle savunurken Berke de "Beni hiç merak etmedin mi?" diye sordu.

İlhan Bey yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Esirgeme Kurumu'na gittiğimizde senin iyi bir aileye verildiğin söylendi. Zor bir durum. Ne deseniz haklısınız. Berke'nin vereceği her karara da hazırım"

Berke ve babası sarılarak canlı yayında barıştı.

CANLI YAYINDA HEYECANLI BEKLEYİŞ

24 yıl sonra annesiyle telefon görüşmesi yaptığını söyleyen Berke, DNA sonucunu öğrenmek için bir kez daha stüdyoya geldi.

Berke açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aradım, kardeşi çıktı. Dalga geçtiler. Alkol kullanmışlardı. Kafaları güzeldi birbirimizi anlamıyorduk. 4 saat boyunca telefonda durdum. 'Ben sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum, ortada bir gerçek var o da sensin' dedi. 'Pazartesi günü yayına çıkarsan beni unut' dedi. Çok dalga geçti benimle. Ağza alınmayacak kelimeler kullandı. 'Beni programa çıkarak neden deşifre ediyorsun?' dedi"

ESRA EROL, DNA SONUCUNU AÇIKLADI

Berke Bey'in bu açıklaması sonrası gözler DNA testinin sonucu için Esra Erol'a çevrildi.

Esra Erol, DNA sonucunu şu sözlerle duyurdu:

"İlhan Turan ve Berke Kalem örneklerinden elde edilen DNA'larda yapılan bağlantı analizi sonucunda biyolojik ilişki saptanmıştır. Yani baba İlhan Turan'dır"

Canlı yayında gözyaşları sel oldu. Ünlü sunucu Esra Erol'un duygulandığı gözlemlenirken Berke'nin şaşkınlığı da yüzünden okundu.

