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24Erzincansporda hedef galibiyet

02.02.2021 10:49 | Son Güncelleme:
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TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz gurupta mücadele eden 24Erzincanspor, Kahramanmaraş spor hazırlıklarını tamamladı.
24Erzincanspor 20. hafta mücadelesinde Çarşamba günü deplasmanda Kahramanmaraş spor ile karşılaşacak.
Kendi tesislerinde yaptığı antrenman sonrası Kahramanmaraş’a hareket eden 24Erzincanspor’da Teknik Direktör Özcan Kızıltan takım ve maç hakkında şu açıklamayı yaptı:
“İkinci devrenin ilk maçında sahamızda gurubumuzun iddialı ekiplerinde Amed spor ile berabere kaldık. Aslında 2 puan kaybettik. Bunu telefi edebilmek adına Kahramanmaraş spor maçını kazanmak istiyoruz. Tüm çalışmalarımız bu yönde yaptık. İnşallah kazanmak ve 3 puan almak istiyoruz. Ara transfer döneminde iki önemli transfer yaparak takımımızı güçlendirdik.”
24Erzincanspor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Keleş ise, “İkinci devreye çokta iyi başlamadık. Sahamızda oynadığımız maçta berabere kalarak 2 önemli puan bıraktık. Bütçemiz kısıtlı olmasına rağmen ilk devreyi arzu ettiğimiz yerde kapattık. İkinci devreyi de aynı istek ve arzuyla devam ettirmek ve şampiyon olmak istiyoruz. Erzincan’ın ve taraftarımızın destekleri ile güçlü gurubumuzda bizde varız diyerek mücadelemizi son maça kadar sürdüreceğiz. İyi takımız İnşallah Kahramanmaraş sporu deplasmanda mağlup ederek gurubumuz önemli maçı olan sahamızda mücadele edeceğimiz Hekimoğlu spor maçına moralli çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

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