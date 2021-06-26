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25 Haziran reyting sonuçları! Survivor, Bozkır Arslanı Celaleddin, Dangal arasında kim birinci oldu?

26.06.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Haziran Cuma akşamı yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları belli oldu. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Bozkır Arslanı Celaleddin, Dangal, Survivor 2021 Final gibi yapımlar reytinglerde birbirleriyle yarıştı.

25 Haziran reyting sonuçları! Survivor, Bozkır Arslanı Celaleddin, Dangal arasında kim birinci oldu?

Her gün yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, bir sonraki gün sabahında TİAK tarafından paylaşılıyor. Reytingler total ve AB olarak ölçülüyor. 25 Haziran Cuma akşamı Kanal D’de Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, ATV'de Bozkır Arslanı Celaleddin, TV8’de Survivor 2021 Final, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, Star TV’de Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Show TV’de Güldür Güldür ve TRT 1’de Dangal gibi yapımlar reytinglerde yarıştı.

Günlük olarak, yayınlanan dizi, film ve programların izlenme oranları, total ve AB olarak ölçülüyor.

25 HAZİRAN 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, 2. sırada TV8'de yayınlanan “Survivor" yarışması, 3.sırada Fox TV'de izleyiciyle buluşan “Aşk Mantık İntikam" isimli dizi aldı.

AB'de ise 1.sırada “Survivor”, 2.sırada “Aşk Mantık İntikam”, 3.sırada “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

İŞTE TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

25 Haziran reyting sonuçları! Survivor, Bozkır Arslanı Celaleddin, Dangal arasında kim birinci oldu?

İŞTE AB'DE İLK 10 PROGRAM

25 Haziran reyting sonuçları! Survivor, Bozkır Arslanı Celaleddin, Dangal arasında kim birinci oldu?

İŞTE ABC'DE İLK 10 PROGRAM

25 Haziran reyting sonuçları! Survivor, Bozkır Arslanı Celaleddin, Dangal arasında kim birinci oldu?


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