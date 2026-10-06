Ne boya ne zımpara: Araba göçüklerini düzeltmenin kolay yolu!

Bu işlem boyasız göçük düzeltme olarak biliniyor. Uzmanlar özel aletlerle kaportanın arka kısmından göçüğe müdahale ediyor ve metali yavaş yavaş eski haline getiriyor.
Her göçük bu yöntemle düzeltilemiyor. Uzmanlar önce göçüğün ne kadar derin olduğuna, nerede bulunduğuna ve boyanın zarar görüp görmediğine bakıyor.
Göçük çok derin değilse ve araçta boya çatlaması veya dökülmesi yoksa boyasız onarım yapılabiliyor.
Büyük bir göçük bile yüzeysel ise kolayca düzeltilebiliyor. Küçük ama derin bir göçüğün onarımı ise daha zor olabiliyor.
Kaput, kapı, tavan ve çamurluk gibi bölümlerin iç yapısı da işlemi etkiliyor. Çünkü uzmanların göçüğün arka kısmına ulaşabilmesi gerekiyor.
Uzmanlar göçüğün arka kısmına ulaştıktan sonra özel aletlerle kaportaya kontrollü şekilde baskı uyguluyor.
Metal yavaş yavaş eski şekline getiriliyor. İşlem sırasında fazla baskı uygulanmaması gerekiyor. Aksi halde kaporta daha fazla zarar görebiliyor.
Bu yöntem özellikle dolu yağışından sonra oluşan küçük göçüklerde kullanılabiliyor. Kaput, tavan ve bagaj gibi bölümlerde oluşan çok sayıda küçük göçük, boya zarar görmemişse tek tek düzeltilebiliyor.
Kapı çarpması veya düşen bir cismin oluşturduğu bazı göçükler de aynı yöntemle onarılabiliyor.
Ancak göçüğün derinliği, bulunduğu yer ve aracın boyasının durumu belirleyici oluyor. Bu nedenle önce uzman tarafından kontrol edilmesi gerekiyor.
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