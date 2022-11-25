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25 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi, program birinci oldu?

25.11.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Kasım reyting sonuçları sorgulanıyor. Bilindiği üzere reyting sonuçları her gün açıklanıyor. Reytinglerde üst sıralarda yer alan dizi, program ve yarışmalar ekranlarda daha uzun süre kalıyor. Peki 25 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi, program birinci oldu? İşte detaylar...

25 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi, program birinci oldu?

25 Kasım'da ekranlarda Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, Kızılcık Şerbeti, MasterChef gibi iddialı yapımlar yer aldı. Bu yapımlar arasından hangisinin, reyting yarışında birinci geldiği sorgulanıyor. Peki 25 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi, program birinci oldu? İşte detaylar...

25 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her sabah, bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor.

25 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi, program birinci oldu?

25 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

25 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi, program birinci oldu?

Sonuçların, 26 Kasım sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

25 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi, program birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandığında detaylar sayfamızda yer alacak.

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