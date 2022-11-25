25 Kasım'da ekranlarda Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, Kızılcık Şerbeti, MasterChef gibi iddialı yapımlar yer aldı. Bu yapımlar arasından hangisinin, reyting yarışında birinci geldiği sorgulanıyor. Peki 25 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi, program birinci oldu? İşte detaylar...

25 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her sabah, bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor.

25 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Sonuçların, 26 Kasım sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Reyting sonuçları açıklandığında detaylar sayfamızda yer alacak.

